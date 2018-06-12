Чи несуть ультраправі загрозу Україні: позиції всіх сторін

Організація Freedom House представила свій аналітичний огляд «Чи загрожує ультраправий екстремізм українській демократії?». Його автор, В’ячеслав Ліхачов, вважає, що ультраправий екстремізм сприяє дестабілізації ситуації в Україні та підриває авторитет влади. Представники ж ультраправого руху переконані, що найбільша загроза насильства в Україні йде від Росії, а не від них. А правозахисник Борис Захаров наголошує на тому, що представники радикальних поглядів повинні мати можливість висловлювати свої погляди, але без застосування насильства.

В переддень презентації огляду представники організації отримали погрози з приводу проведення цього заходу, але жодних сутичок чи спроб нападів не було. Обговорити цю проблему зібралися представники Freedom House та ультраправого руху, поліція та правозахисники. Радіо Свобода публікує позиції всіх сторін щодо цього питання.

Позиція Freedom House

Організація стурбована темою радикального екстремістського насилля в Україні через те, що це негативно впливає на розвиток демократії в країні, зазначає директор організації Марк Берендт. «Демократія не може вижити, коли політичні розбіжності не можуть прийти до рішення через дискусію. Сьогодні тільки маленька частина українського населення відчуває цю загрозу насилля. Але, на жаль, ті групи, які відчувають його, – найбільш вразливі в суспільстві. Винуватці цього насилля в основному не покарані. Це загрожує демократії», – каже Берендт.

Те, що в Україні є воєнний конфлікт ускладнює дискусію на цю тему, наголошує він. Автор аналітичного огляду В’ячеслав Ліхачов пояснив, що Freedom House розцінює ультраправий екстремізм як проблему, тому що в останні місяці різко зросла кількість насильницьких інцидентів з боку ультраправих, пов’язаних зі зривом різних подій, публічних акцій і навіть закритих заходів.

«Різко збільшилась кількість інцидентів, пов’язаних з нападами на меншини. І тут ромська община, в першу чергу, знаходиться на вістрі протиправної діяльності ультраправих. Хоча були помічені і антисемітські інциденти. Тобто, ми бачимо негативну динаміку», – розповідає Ліхачов.

Організація вбачає в подібних діях замах на фундаментальні права людини, свободу зборів, свободу слова. «Ультраправі намагаються нав’язати суспільству свій порядок денний, в цілому, силовими методами, пригнічуючи культурну, політичну активність, яка здається їм неприйнятною. Ультраправі замахаються на монополію держави на насилля», – зазначає Ліхачов.

Вони, на думку автора проекту, сприяють дестабілізації ситуації в Україні, підривають авторитет влади і намагаються виступати самопроголошеною владою. Таким чином, каже експерт, вони становлять загрозу українській державності.

Дослідник висунув гіпотезу, згідно якої посилення протиправної активності ультраправих було викликаним їх усвідомленням власної електоральної безперспективності.

Позиція поліції

Не варто розставляти маркери і казати, що збільшення насильницьких інцидентів – це виключно проблема ультраправих чи ультралівих, переконаний начальник Управління патрульної поліції міста Києва Юрій Зозуля.

Але він каже, що поліція дійсно фіксує збільшення кількості насилля. «Ми констатуємо, що за останні декілька місяців значно більшу кількість заходів різних правозахисних організацій захищали від ідей того, що вони не можуть відбуватися. Монополія на застосування сили має бути тільки в правоохоронної структури. Я за те, щоби люди висловлювали свої думки, але говоріть, а не нападайте», – каже Зозуля.

На його думку, правозахисні організації мають піднімати рівень правової освіти громадян, тому що тільки так можна досягти консенсусу і уникнути насилля.

Позиція правозахисників

Наразі поліція не може впоратися і запобігти злочинам на ґрунті ненависті, констатує правозахисник Борис Захаров. Він переконаний, що праворадикальні організації мають право висловлювати свої погляди, навіть якщо вони є мовою ворожнечі.

«Але вони не мають право застосовувати насильство. Виключно держава має таке право. І завдання держави їх розвести з учасниками протилежних акцій», – наголошує Захаров.

Він зазначає, що праворадикали інтегрувалися в правоохоронні органи, і тому зараз є така ситуація, що поліція діє не ефективно в тому, щоб запобігти злочинам на ґрунті ненависті.

І зараз держава має показати, що вона є державою і може з цим впоратися, переконаний Захаров.

Позиція ультраправих

Представник ультраправого руху Олександр Солонько відкидає звинувачення в тому, що українські націоналісти дестабілізують ситуацію в Україні. «На відміну від тих же проросійських сил, які є в Україні і отримують навіть від державних інститутів певне сприяння, націоналісти мають певний блок, погляди якого не дозволяють ставити на кін ті ж самі державні інститути, розуміючи що їхня руйнація буде руйнувати державу», – пояснює він.

Солонько переконаний, що українські націоналісти не становлять такої загрози для України, як Росія. «Ми розглядаємо найбільшою загрозою насильства в Україні зовнішній фактор – Росію. І якщо невеликі групи відчувають насильство, ми наголошуємо: загроза насильства зараз нависла над всіма українцями, і вона регулярно про себе нагадує», – зазначає представник ультраправих.

Була підписана петиція до Адміністрації президента з приводу виправлення плану з реалізації прав людини повідомляє представник право радикального руху Артем Олійник.

Але вона була видалена, тому що нібито підбурювала до дискримінації, порушувала права людини. Олійник вбачає в цьому маніпуляцію.

«Чи це не є загроза демократії? А чи так звані праві екстремісти є загрозою демократії? А чи не частина ліберальних політиків, які укорінилися в нас у владі, є загрозою демократії?», – запитує він.

А націоналіст Руслан Андрійко обурюється, що Freedom House говорить про ультраправий екстремізм, а про ультралівий – ні.

«Мій друг, учасник українсько-російської війни Дмитро Вербич, на якого напали, і це конкретно доведено поліцією, активісти ультралівої організації «Революційна дія», ножем в спину вдарили», – нагадує він напад на Донецького аеропорту на Подолі в Києві.

За його словами, абсолютна більшість українців не підтримують ультраліберальну ідеологію. Тому, на його думку, саме ультраправі захищають українську демократію.

Позиція Міністерства інформаційної політики

В доповіді Freedom House є ознаки маніпулятивності, заявив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

«Один з найболючіших наративів російської пропаганди, який зараз загрожує світу – це переконання в тому, що Україна – це держава, де дуже буйно процвітає праворадикальний екстремізм», – сказав Золотухін.

Говорити про те, що в Україні існує загроза демократичному суспільству від ультраправого екстремізму, – помилка, тому що в загальносвітовому контексті така загроза скрізь виходить від Росії, переконаний чиновник.