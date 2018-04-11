В Україні та інших посткомуністичних країнах є відхід від демократії – Freedom House

Неурядова організація Freedom House відзначає, що зневага урядів до незалежних інституцій та громадянського суспільства, напади на політичну опозицію та незалежні засоби інформації, а також наближення владних партій до злиття з державою стають новою нормою в посткомуністичній Європі та Євразії, в тому числі і в Україні. Про це йдеться в щорічному дослідженні Nations in Transit, у якому відстежується розвиток демократії, стан політичних прав та громадянських свобод у 29 країнах – європейських і азійських державах колишнього соціалістичного блоку.

«Це те, що ми вже давно зауважували в таких місцях, як Росія, Центральна Азія чи Білорусь. Але ми все частіше бачимо це в Центральній Європі у таких країнах, як Угорщина та Польща, і ми бачимо, що це стало мати вплив на рівні інституцій, отже, дуже драматичні зміни, особливо в Польщі», – розповів Радіо Свобода директор проекту Nations in Transit Нейт Шенккан.

На його думку, такі держави Євразії, як Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан, рухаються у «негативному напрямку» та мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні.

«Вікно фундаментальних реформ в Україні, можливо, й не було зачинене, але воно суттєво звузилося на тлі політичного опору антикорупційним реформам та серії нападів на неурядові організації та ЗМІ», – мовиться у статті.

Демократичні показники в Україні погіршилися вперше від часів Революції 2014 року, мовиться у звіті. Цьогорічна демократична оцінка України становить 4,64 бали (де 1 бал – показник усталеної демократії, а 6-7 – це вже усталений авторитарний режим).

Докладніше про це: Freedom House: погіршення демократичних показників в Україні та сутінки путінізму

У цілому Freedom House відзначає, що в 19 із 29 країн погіршився демократичний рівень – це більше, ніж за будь-який інший річний період звітів серії Nations in Transit.