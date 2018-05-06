Петиція про «захист сімейних цінностей» зібрала необхідну кількість підписів на сайті АП

Петиція про «захист традиційних сімейних та інституту сім’ї» зібрала на сайті Адміністрації президента необхідну кількість підписів для того, щоб її розглянув президент України Петро Порошенко.

Станом на 15:30 6 травня петиція має 25 417 підписів з 25 000 необхідних.

Звернення було оприлюднене на сайті АП 8 лютого. Його автор Віктор Танцюра просить президента, зокрема, розробити та видати указ про загальнодержавну стратегію «захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні», а також внести на розгляд Верховної Ради законопроект «про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей», серед яких згадуються Марші рівності на підтримку прав сексуальних меншин.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав щодо представників ЛГБТ. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, аби справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.