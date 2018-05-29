Під офісом омбудсмана посварились прихильники та супротивники звільнення Філіпішиної

Під офісом омбудсмана відбувся конфлікт між прихильниками та супротивниками звільнення представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Аксани Філіпішиної. Супротивники Філіпішиної виривали з рук плакати в активістів, які прийшли її підтримати. Між двома групами постійно відбувалися словесні конфлікти та суперечки.

​«Петиція про захист сімейних цінностей» з’явилась на сайті адміністрації президента у лютому 2018 року.

У ній автор звернення Віктор Танцюра просив президента Петра Порошенка, зокрема, розробити та видати указ про загальнодержавну стратегію «захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні», а також внести на розгляд Верховної Ради законопроект «про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей», серед яких згадуються «марші рівності» на підтримку прав ЛГБТІ-спільноти.

Чому і хто виступає за звільнення Філіпішиної?

У березні Аксана Філіпішина звернулась до адміністрації президента з закликом зняти петицію з розгляду, адже вона містить посягання на права і свободи людини, а отже, порушує 23-ю статтю закону України про звернення громадян. Звернення спершу зняли, а потім повернули на сайт.

Через це близько 40 людей пікетували офіс омбудсмана за відставку Аксани Філіпішиної.

Учасники акції проти Філіпішиної прийшли із підписаними плакатами: «Заборонити пропаганду гомосексу», «Діти мають право на тата і маму», «Гомосексуалізм – загроза нацбезпеці».

Руслан Кухарчук, представник організації «Всі разом», яка була ініціатором пікету, заявив, що «Філіпішина не може займати посаду у офісі уповноваженого, оскільки вона дискримінує людей, зазіхає на сім’ю, свободу слова і свободу віросповідання».

Хто підтримує представника омбудсмана?

На противагу акції проти Аксани Філіпішиної, під офісом омбудсмана також зібралися активісти та представники правозахисних організацій: «Центр громадянських свобод», «Центр інформації про права людини», «Експертний центр з прав людини», Freedom House.

Активісти, які підтримують Філіпішину, прийшли з плакатами: «Аксана вміє читати Конституцію. А ви?» та «Проти маніпуляції за права людини».

Заступник голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова розповіла, чому правозахисники підтримують Філіпішину: «Петиція про захист сімейних цінностей» порушує фундаментальні права людини, і офіс омбудсмана виконав свої функції. Аксана Філіпішина запобігла серйозному порушенню прав людини з боку держави».

Позиція президента – за толерантне суспільство

Під час пікету до активістів вийшов представник омбудсмана, який запросив представника організації «Всі разом» офісу, але відмовився від коментарів для журналістів.

Пікет тривав протягом двох годин і налічував близько 60 людей.

22 травня Аксана Філіпішина у коментарі для Радіо Свобода спростувала, що її відсторонили з посади представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За її словами, у зв’язку зі зміною структури офісу уповноваженого вона надалі працюватиме представником уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї, а не представником уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності.

Президент Петро Порошенко відповів на петицію «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї». «Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що наше спільне завдання – побудувати толерантне, демократичне та європейське суспільство в Україні», – мовиться у відповіді Порошенка.