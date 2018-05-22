Філіпішина спростовує інформацію про своє відсторонення з посади представника омбудсмана

Аксана Філіпішина спростовує, що її відсторонили з посади представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ця інформація з’явилась у соцмережах, проте вона не відповідає дійсності, сказала Філіпішина Радіо Свобода.

За її словами, у зв’язку зі зміною структури офісу Уповноваженого вона надалі працюватиме представником Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї, а не представником Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності.

«Тобто з 17 травня набула чинності нова структура, і в ній є кілька представників: є представник із прав дитини та сім’ї і представник із прав та свобод. Там зараз вакансія – той представник буде займатись напрямком рівних прав і свобод, а також там будуть права внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживають на непідконтрольних територіях», – сказала Філіпішина.

Аксана Філіпішина додала, що не може прокоментувати, чи пов’язана зміна її посадових обов’язків із її критичною позицією щодо петиції «про захист сімейних цінностей».

Петиція з’явилась на сайті Адміністрації президента у лютому 2018 року. У ній автор звернення Віктор Танцюра просить президента Петра Порошенка, зокрема, розробити та видати указ про загальнодержавну стратегію «захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні», а також внести на розгляд Верховної Ради законопроект «про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей», серед яких згадуються Марші рівності на підтримку прав ЛГБТІ.

У березні Аксана Філіпішина звернулась до Адміністрації президента з закликом зняти петицію з розгляду, адже вона містить посягання на права і свободи людини, а отже порушує 23 статтю Закону України про звернення громадян. Звернення спершу зняли, а потім повернули на сайт.

6 травня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів для того, щоб її розглянув президент України Петро Порошенко.