Радикали намагалися зірвати дискусію на Docudays про ультраправі рухи – правозахисники

Представники праворадикальних рухів намагалися зірвати дискусію на фестивалі документального кіно Docudays UA про поширення ультраправих рухів у галереї IZONE, повідомив Центр інформації про права людини, який був одним із організаторів заходу.

За словами правозахисників, активісти блокували вхід до приміщення та зривали плакати фестивалю про рівність зі стін IZONE.

Згідно з повідомленням, приміщення розблокували за допомогою працівників поліції. Після цього дискусія все ж відбулася.

Керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля повідомив Радіо Свобода, що «абсолютно вдалося владнати ситуацію».

«Спокійно, ніяких проблем немає. Прийшла група протестувальників на фестиваль. Вони понівечили плакати. Приїхала поліція, втрутилася, ми вивели їх із залу і забезпечили вільний прохід усіх учасників», – сказав Зозоля.

Фестиваль Docudays UA розпочався 23 березня і триватиме до 30-го.