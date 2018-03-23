У Києві стартував фестиваль документального кіно Docudays UA

У Києві стартував 15-ий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який триватиме до 30 березня.

Покази в рамках фестивалю відбудуться у кінотеатрах «Жовтень», «Україна» та в креативній спільноті IZONE.

Тема цьогорічного Docudays UA «Рівні рівності» говорить про суспільні виклики, пов’язані з поняттям рівності. У рамках фестивалю покажуть 62 фільми із 36 країн світу, з них – 11 українських стрічок.

Docudays UA відкривається стрічкою «Жінка в полоні» режисерки Бернадетт Тузи-Ріттер. Це фільм про Маріш, 52-річну угорку, яка служить одній родині вже десятиліття, працюючи по 20 годин на день без оплати, в неї забрали документи і не дозволяють виходити з дому.

Прямо зараз у Кінотеатр «Жовтень» режисерка Бернадетт Туза-Ріттер розповідає про фільм-відкриття «Жінка у полоні».

«Проблема рабства глобальна і актуальна не лише в Європі. Так, в Угорщині 22 тисяч, в Європі близько мільйона, а в Украіні 200 тисяч людей є жертвами сучасного рабства. Я допомагала своїй героїні лише своєю терплячістю, я не казала їй що робити, це було їй рішення», – розповідала режисер Бернадетт Туза-Ріттер.

Найочікуваніші документальні прем’єри, фільми-переможці світових кінофестивалів покажуть у рамках традиційної програми DOCU/ХІТИ. Серед них і номінант на премію «Оскар» – «Останні люди в Алеппо» (режисер Ферас Файяд).