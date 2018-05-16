Amnesty: незважаючи на дії радикальних груп, дискусія про ЛГБТ в Росії успішно відбулась

Дискусія «Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії» успішно відбулася, повідомила правозахисна організація Amnesty International.

На місце проведення заходу прибули представники праворадикальних груп і погрожували його учасникам, виступаючи проти проведення лекції.

ЛГБТ-активістка Олександра Назарова вийшла з плакатом, на якому була написана цитата із Загальної декларації прав людини «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».

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Праворадикали пошкодили її плакат. Поліція діалогу звернулась до активістки з проханням не провокувати конфлікт.

Згодом учасники праворадикальних груп розійшлись, а Amnesty International вдалося провести дискусію.

Відкритий публічний захід «Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії» мав відбутися 10 травня у Києві у приміщенні, орендованому у просторі Underhub, за участі представників Amnesty International, Human Rights Watch і KyivPride. Проте представники праворадикальних груп прибули на місце проведення заходу і погрожували його учасникам, вимагаючи, щоб вони залишили приміщення.

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За словами представників Amnesty International, лише після прибуття представників патрульної поліції Києва учасники змогли безпечно залишити місце проведення заходу, який так і не відбувся.

У поліції 10 травня обіцяли перевірити обставини інциденту. Про відкриття провадження правоохоронці не повідомляли.

В Amnesty додають, що протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 схожих нападів із боку членів радикальних угруповань на захисників прав жінок, ЛГБТ-людей, активістів лівих поглядів і їхні заходи, а також на ромські родини.