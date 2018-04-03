Російська ЛГБТ-мережа: за рік із Чечні через переслідування виїхали 114 людей

Російська група, що займається захистом прав ЛГБТ, заявляє, що за останній рік допомогла виїхати з Чечні 114 людям, які зазнали переслідувань з боку місцевої влади за свою сексуальну орієнтацію або через те, що в них є родичі – геї.

Як повідомив 3 квітня в Москві правозахисник, голова Російської ЛГБТ-мережі Ігор Кочетков, 41 людина безпосередньо зазнала незаконного утримання і тортур у Чечні, 30 людей – члени їхніх сімей, яким загрожувала небезпека. До 14 людей приходила поліція додому з погрозами, ще сім людей звернулися на гарячу лінію ЛГБТ-мережі, коли були затримані їх знайомі, розуміючи, що під тортурами ці люди назвуть їх імена.

За інформацією правозахисників, сім людей отримували погрози про розправу, троє були викрадені. Є дані про те, що один із них вже мертвий.

Крім того, за словами Кочеткова, з січня правозахисникам почала надходити інформація про те, що в тюрмах у Чечні утримують лесбійок і трансгендерних жінок, які можуть зазнавати там сексуального насильства.

До Російської ЛГБТ-мережі звернулися вже 12 жінок, які заявили про насильство з боку родичів і про погрози.

У лютому дані про геїв, які виїхали з Росії, оприлюднила кореспондент «Нової газети» Олена Мілашина на презентації в Москві щорічної доповіді Amnesty International про ситуацію з правами людини в світі. За її словами, дехто з них готовий дати свідчення, якщо справа дійде до Європейського суду з прав людини.

Рік тому російська «Нова газета» розпочала серію публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Голова цього регіону Росії Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що в Чечні гомосексуалів немає.

Міжнародні правозахисні організації, ООН, Євросоюз, США й інші західні країни закликали владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства щодо геїв у Чечні.