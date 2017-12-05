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05 Грудень 2017, Київ 18:56
Новини | Міжнародні

Росія: правозахисники заявляють про масове викрадення жителів Грозного

У Росії правозахисний центр «Меморіал» повідомив про масове викрадення жителів Грозного співробітниками правоохоронних органів Чечні. Відомо, як мінімум, про сімох викрадених, заявляють правозахисники.

За даними «Меморіалу», їх утримують на території роти Нацгвардії в Грозному «в нелюдських умовах»: у неопалюваному приміщенні й практично не годують. Співробітники правоохоронних органів Чечні не визнають причетність до зникнень людей, причини їхніх дій невідомі.

«Меморіал» має намір звернутися із запитом про викрадення жителів Грозного до Слідчого комітету і до уповноваженого з прав людини.

Правозахисники неодноразово повідомляли про викрадення жителів Чечні. У числі зниклих були обвинувачені в тероризмі та їхні родичі, геї, а також ті, хто виступав з критикою на адресу голови республіки Рамзана Кадирова.

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