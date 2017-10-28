Росія: зниклого чеченського співака Бакаєва могли вбити через гомофобію – ЗМІ

Російські правозахисники з організації «Меморіал» висловлюють побоювання, що співак Зелімхан Бакаєв, який зник після повернення додому в Чечню, можливо, був убитий силовиками із гомофобних мотивів, пише The guardian, посилаючись на агентство AFP.

Стаття агентства вийшла 27 жовтня – через тиждень після того, як веб-сайт ЛГБТ-активістів Newnownext.com процитував анонімного чеченського гей-активіста, який заявив, що 26-річний Зелімхан Бакаєв був заарештований і закатований до смерті невдовзі після затримання.

«Коли людина зникає, а поліція відмовляється досліджувати своє зникнення, у нас є серйозні побоювання щодо життя цієї людини», – заявив AFP Олег Орлов з «Меморіалу».

За словами Орлова, мати Бакаєва закликала чеченську владу розпочати розслідування щодо зникнення її сина, але жодного провадження не було відкрито.

Чеченська влада назвала доповіді про катування та вбивство артиста «дурницями».

Російський активіст ЛГБТ-мережі Ігор Кочетков раніше висловлював побоювання щодо долі Бакаєва, заявивши, що Бакаєв був затриманий чеченською владою за «підозрою у гомосексуальності».

Колишній продюсер Бакаєва, Гілані Стадник, повідомив AFP, що він сумнівався, що співак був викрадений.

«Я думаю, що він втік з дому і десь ховається», – сказав він.

За даними Радіо Свободи, Зелімхан Бакаєв на початку серпня поїхав в Грозний на весілля сестри. Він повинен був повернутися до Москви 9 серпня, але в центрі міста його нібито затримали люди у військовій формі. Близькі співака називали їх представниками СОБР «Терек». Викрадення також пов'язували, за непідтвердженими даними, із депутатом Держдуми Росії Адамом Делімхановим.

Друзі Бакаєва стверджували, що співака тримають в «секретній в'язниці».

У вересні ччеченський державний телеканал «Грозний» опублікував на своєму сайті відеозапис зі зниклим співаком Зелімханом Бакаєвим, де той стверджував, що нібито виїхав до Німеччини. Водночас, друзі артиста висловили припущення, що на відео – не він.

Бакаєв виступав з концертами в Дагестані, Інгушетії та у Москві. У Чечні, за словами його друга, йому було заборонено виступати, оскільки «його музика дуже відрізнялася від того, що розуміють у республіці».