Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
18 Серпень 2017, Київ 00:56
Новини | Міжнародні

Влада Чечні назвала «дурницями» повідомлення ЗМІ про зникнення співака Бакаєва

Голова Чечні Рамзан Кадиров (л) і співак Зелімхан Бакаєв

Міністр російського регіону Чечні з національної політики, зовнішніх зв’язків, преси й інформації Джамбулат Умаров назвав «дурницями» повідомлення ЗМІ про зникнення в Грозному співака Зелімхана Бакаєва.

За його словами, співак з’явиться «через деякий час», повідомляє російське видання РБК. Де зараз перебуває Бакаєв, Умаров не уточнив.

Про те, що Бакаєв 8 серпня зник у Грозному, куди приїхав на весілля сестри, Радіо Свобода підтвердили декілька джерел, зокрема і його друг, який попросив не називати його імені.

За цими даними, співака, який постійно проживає у Москві, 8 серпня затримали люди у військовій формі в центрі Грозного.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG