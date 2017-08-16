Чеченський співак Бакаєв зник під час поїздки до Грозного

Родичі чеченського співака Зелімхана Бакаєва заявляють про його зникнення під час перебування у столиці російського регіону Чечні, Грозному.

Один із родичів Бакаєва повідомив Радіо Свобода, що співак, який живе у Москві, прибув до Грозного раніше в серпні на весілля сестри.

За словами члена родини, який попросив не називати його ім’я, ніхто не мав зв’язку з Бакаєвим, відколи він залишив помешкання родичів у Грозному 8 серпня.

Поліція не дала рідним ніякої інформації про місце перебування Бакаєва, а влада Чечні не робила ніяких заяв із цього приводу.

В «Інстраграмі» Бакаєва остання фотографія з’явилася 15 серпня, проте, за словами його друга, цей обліковий запис не належить співакові.