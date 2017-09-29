Чеченський міністр стверджує, що зниклий співак Бакаєв – живий

Міністр російського регіону Чечні з національної політики Джамбулат Умаров стверджує, що зниклий співак Зелімхан Бакаєв – живий. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода).

За словами чиновника, Бакаєв переховується за межами республіки нібито через борги. Він також не виключив, що зникнення співака – піар-акція.

Так чеченський міністр прокоментував відео, яке з’явилося на сайті російського державного телеканалу «Грозний» 24 вересня, на якому зниклий 8 серпня в Грозному 25-річний співак Зелімхан Бакаєв, звертаючись до друга Іслама, повідомляє, що перебуває в Німеччині.

Друзі Бакаєва, з якими розмовляло Радіо Свобода, впевнені, що відео – постановка, а співакові загрожує смертельна небезпека. Рідні співака впевнені, що він був викрадений співробітниками чеченських правоохоронних органів і перебуває в секретній в’язниці.

Раніше Джамбулат Умаров вже називав «дурницями» повідомлення про зникнення Зелімхана Бакаєва. Чиновник заявив, що співак з’явиться «через деякий час».