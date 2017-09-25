Зниклий чеченський співак Бакаєв «знайшовся» в Німеччині. Його друзі кажуть: це – не він

Чеченський державний телеканал «Грозний» опублікував на своєму сайті відеозапис зі зниклим співаком Зелімханом Бакаєвим. Його автор – користувач «Артем Лебедєв», у якого більше ніяких роликів немає.

На відео артист стверджує, що він виїхав до Німеччини. На записі Бакаєв перебуває у кімнаті із зачиненими вікнами. Він розповідає, що «вже десь з середини серпня у Німеччині» і оселився у товариша. Відео адресоване чоловіку на ім'я Іслам, який, за словами Бакаєва, живе в Голландії.

«Ні в Грозному, ні в Москві абсолютно робити нічого. Тому що це придурки ще ті. Тут реально народ абсолютно інший – виходиш на вулицю, всі тобі усміхаються. Абсолютно інша думка у людей», – говорить Бакаєв.

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Що дивного в цьому відео

На відео можна помітити, що на столі у співака стоїть енергетичний напій Drive Me. У прес-службі російського підрозділу компанії Pepsico «Медіазоні» заявили, що цього напою немає на німецькому ринку.

Джерела Радіо Свобода з посиланням на друзів Бакаєва повідомили, що на відео, швидше за все, не він. «На відео видно, що зачіска не така, борода не така», – розповів співрозмовник Радіо Свобода. Друзі співака також запевняють, що він не зміг би ховатися від матері, знаючи, що вона звернулася до голови Чечні Рамзана Кадирова з проханням допомогти знайти сина.

Як «зник» Бакаєв

Бакаєв зник 8 серпня в Грозному, куди він приїхав з Москви на весілля сестри.

Він повинен був повернутися до Москви 9 серпня, але в центрі міста його нібито затримали люди у військовій формі. Близькі співака називали їх представниками СОБР «Терек». Викрадення також пов'язували з депутатом Держдуми Росії Адамом Делімхановим. Друзі Бакаєва стверджували, що співака тримають в «секретній в'язниці».

Мати зниклого співака – Маліка – записала аудіозвернення до очільника Чечні Рамзана Кадирова з проханням допомогти знайти сина.

«Мій син зник і вже минуло два місяці. Я подала до Ленінського райвідділку заяву, вони сказали, що розглянуть. Нічого більше не знаю про свого сина. Я розраховую на Всевишнього, потім – на тебе. Мені немає від кого більше чекати допомоги. Іменем Господа я прошу: допоможи мені, Рамзане», – йдеться в аудіо, яке поширилося через месенджери.

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За деякими даними, через кілька днів після зникнення Бакаєва його родичі отримали повідомлення в WhatsApp з його номера, де він повідомляв, що з ним все гаразд, він в Москві і збирається їхати за кордон. Зелімхан рідко писав у WhatsApp, вважаючи за краще відправляти голосові повідомлення, до того ж, за словами його друзів, емігрувати співак не збирався.

Міністр Чечні з національної політики Джамбулат Умаров назвав «дурницями» повідомлення про зникнення Зелімхана Бакаєва. Чиновник заявив, що співак з'явиться «через деякий час».

«Хлопець – не ваххабіт, не терорист, ні в яких історіях не задіяний. Ніякі органи його не забирали, нікому він сто років не потрібен», – прокоментував міністр.

Чим відомий співак Бакаєв

Бакаєв виступав з концертами в Дагестані, Інгушетії і Москві. Переважно він співає чеченською.

У Чечні, за словами друга співака, йому заборонили виступати через те, що його музика нібито «занадто відрізнялася від тієї, яку розуміють в республіці».

Матеріал повністю – на сайті спецпроекту «Настоящее время»