Меркель сподівалася «на кращий результат», але стратегічна ціль досягнута

Чинний канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що її блок ХДС/ХСС досягнув стратегічної цілі на парламентських виборах, що відбулися 24 вересня.

Водночас канцлер визнала, що сподівалася «на кращий результат» партії на цих виборах і буде дослухатися до «тривог» виборців право-популістської партії «Альтернативи для Німеччини», яка вперше потрапляє до парламенту, щоб повернути їхні голоси.

Також Меркель заявила про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

«Ми – найсильніша партія, і наше завдання – сформувати уряд», – заявила Меркель під час виступу перед прихильниками.

За даними екзит-полів, блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, набрав найбільше голосів виборців – від 32,5% до 33,5% голосів, попри те, що цей результат є найгіршим з 1949 року. Таким чином Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.

На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, які набирають від 20% до 21%. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив після завершення голосування, що піде в опозицію. https://www.radiosvoboda.org/a/news/28754489.html

На третє місце вперше вийшла право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – від 13% до 13,5%.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) – 10,5%, яка може повернутися в парламент, Ліва партія – 9% (2013-го – 8,6%) , і партія «Союз-90/Зелені» – 9, 3% (2013-го – 8,4%). Решта партій отримують, згідно з прогнозами, менше від 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.

Які з партій зможуть теоретично сформувати склад нового уряду Німеччини, стане зрозуміло лише після опублікування попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня.

За даними DW, явка виборців склала 75 відсотків, на попередніх виборах в голосуванні взяли участь 71,5 відсотка виборців.