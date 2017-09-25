У Криму і на окупованій частині Донбасу побільшає гостей – німецьких депутатів – Фесенко

«Провальна перемога» Меркель – так деякі оглядачі оцінюють те, що на виборах у Німеччині очолюваний Ангелою Меркель Християнсько-демократичний союз набрав найбільше голосів. Для ХДС це найгірший результат відтоді, як його очолює Меркель. При цьому суттєвого успіху на виборах досягла партія «Альтернативи для Німеччини». Вона схвалює дії Путіна. Але при всіх невдачах саме Меркель лишається канцлером найвпливовішої держави ЄС, члена «Нормандської четвірки», держави, від якої теж залежить врегулювання на Донбасі. Перемога Меркель – це поразка Путіна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, спостерігач на виборах у Німеччині Ігор Попов та політологи Володимир Фесенко і Андреас Умланд