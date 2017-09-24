У Німеччині сотні людей зібралися на акцію протесту проти «Альтернативи для Німеччини»

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Сотні жителів Берліна ввечері 24 вересня прийшли із протестом під стіни офісу право-популістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка, за даними екзит-полів, вперше потрапляє до німецького парламенту.
Противники партії вигукували антинацистські гасла.
За даними DW, на акцію протесту прийшло близько 700 демонстрантів.
Як повідомила прес-служба берлінської поліції, за винятком окремих невеликих інцидентів, в цілому акція протесту проходить мирно.
Між тим, журналісти повідомляють, що мітинги тривають і розпочалися також в інших містах, зокрема в Кельні.
Право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти прийому мігрантів і біженців, за даними екзит-полів, посідає третє місце на виборах в Бундестаг, набравши від 13% до 13,5% голосів.
Таким чином уперше від кінця Другої світової війни до Бундестагу має можливість увійти право-популістська партія.
Канцлер Німеччини Анґела Меркель уже заявила, що буде дослухатися до «тривог» виборців право-популістської партії «Альтернатива для Німеччини», щоб повернути їхні голоси.
Блок ХДС/ХСС, очолюваний чинним канцлером Німеччини Анґелою Меркель, лідирує на виборах – від 32,5% до 33,5%, попри те, що цей результат є найгіршим з 1949 року. Таким чином Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.
На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, які набирають від 20% до 21%.
Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) – 10,5%, яка може повернутися в парламент, Ліва партія – 9% (2013-го – 8,6%) , і партія «Союз-90/Зелені» – 9, 3% (2013-го – 8,4%). Решта партій отримують, згідно з прогнозами, менше від 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.
Які з партій зможуть теоретично сформувати склад нового уряду Німеччини, стане зрозуміло лише після опублікування попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня.
За даними DW, явка виборців склала 75 відсотків, на попередніх виборах в голосуванні взяли участь 71,5 відсотка виборців.
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