Соціал-демократична партія Німеччини піде в опозицію – Мартін Шульц

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив після завершення голосування на парламентських виборах і оприлюднення даних екзит-полів, що піде в опозицію. Під час поточної каденції німецького парламенту соціал-демократи входили до коаліції з ХДС/ХСС Анґели Меркель.

Також Шульц визнав, що не задоволений результатом, який отримала його партія.

«Це складний і гіркий день для соціал-демократів у Німеччині, – сказав Шульц. – Ми не досягли нашої мети». Також Шульц зявив, що не має наміру залишати посаду керівника партії.

За даними екзит-полів, на поточних виборах соціал-демократи отримали найнижчий рівень підтримки за всю історію повоєнної Німеччини – 20-21% голосів.

За даними екзит-полів, найбільше голосів виборців набрав блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, – від 32,5% до 33,5%.

Також вперше в парламент потрапляє право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – від 13% до 13,5%.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) – 10,5%, яка може повернутися в парламент, Ліва партія – 9% (2013-го – 8,6%) , і партія «Союз-90/Зелені» – 9, 3% (2013-го – 8,4%). Решта партій отримують, згідно з прогнозами, менше від 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.

Які з партій зможуть теоретично сформувати склад нового уряду Німеччини, стане зрозуміло лише після опублікування попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня. Своїх кандидатів на виборах в парламент Німеччини висували 42 політичні партії Німеччини.

За даними DW, явка виборців склала 75 відсотків, на попередніх виборах в голосуванні взяли участь 71,5 відсотка виборців.