У Німеччині стартували вибори до парламенту

У Німеччині 24 вересня відбуваються вибори до парламенту, які, як очікують, дадуть змогу канцлерові Анґелі Меркель учетверте обійняти посаду, а також уперше від кінця Другої світової війни можуть привести до Бундестаґу право-популістську партію.

Анґела Меркель і її суперник соціал-демократ Мартін Шульц напередодні виборів зустрілися зі своїми прихильниками.

І Меркель, і Шульц закликали виборців протистояти правим популістам із нової партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка виступає проти прийому мігрантів і біженців, їй пророкують 10-13 відсотків голосів виборців.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, також соціал-демократ, попередив, що «вперше після закінчення Другої світової війни справжні нацисти будуть сидіти в парламенті Німеччини».

Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера, а її партія «Християнсько-демократичний союз» лідирує, згідно з опитуваннями: 34-37% голосів виборців проти 21-22% – у соціал-демократів.

Меркель 23 вересня закликала прихильників у Берліні впливати на нерішучих виборців, бо «багато хто ухвалює рішення в останні години».

Очікується, що до німецького парламенту потраплять також Зелені, Вільна демократична партія і Ліва партія – з можливою підтримкою на рівні від 8 до 11 відсотків.