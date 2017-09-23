Німеччина: Меркель і Шульц зустрілися з прихильниками напередодні виборів

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і її суперник соціал-демократ Мартін Шульц зібралися на зустріч з виборцями напередодні запланованих на 24 вересня виборів.

Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера, а її партія «Християнсько-демократичний союз» лідирує, згідно з опитуваннями, – 34-37% голосів виборців проти 21-22% – у соціал-демократів.

Перед тим, як вирушити в міста на півночі Німеччини, Меркель сказала прихильникам в Берліні 23 вересня, що їм необхідно продовжувати свої зусилля, щоб вплинути на нерішучих виборців, бо «багато хто ухвалює рішення в останні години».

Головний суперник Меркель Мартін Шульц був на мітингу в місті Аахен в західній частині Німеччини.

І Меркель, і Шульц закликали виборців протистояти правим популістам із нової партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яка виступає проти прийому мігрантів і біженців, їй пророкують 10-13 відсотків голосів виборців.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, також соціал-демократ, попередив, що «вперше після закінчення Другої світової війни справжні нацисти будуть сидіти в парламенті Німеччини».

Очікується, що до німецького парламенту потраплять також Зелені, Вільна демократична партія і Ліва партія – з можливою підтримкою на рівні від 8 до 11 відсотків.

У неділю, 24 вересня, в Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Партія, яка набере найбільшу кількість голосів прихильників, висуватиме представника на посаду канцлера.