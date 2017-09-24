Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
24 Вересень 2017, Київ 20:03
Відео

Меркель і Шульц голосують на парламентських виборах в Німеччині (відео)

Меркель і Шульц голосують на парламентських виборах в Німеччині (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:34
0:00:00 /0:00:34
ЗАВАНТАЖИТИ

У Німеччині 24 вересня відбуваються вибори до парламенту, які, як очікують, дадуть змогу канцлерові Анґелі Меркель учетверте обійняти посаду, а також уперше від кінця Другої світової війни можуть привести до Бундестаuу право-популістську партію. Згідно з опитуваннями, проведеними перед виборами, партія Анґели Меркель «Християнсько-демократичний союз» лідирує із 34-37% голосів виборців проти 21-22% – у її суперника Мартіна Шульца, що представляє соціал-демократів. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG