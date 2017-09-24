У Німеччині 24 вересня відбуваються вибори до парламенту, які, як очікують, дадуть змогу канцлерові Анґелі Меркель учетверте обійняти посаду, а також уперше від кінця Другої світової війни можуть привести до Бундестаuу право-популістську партію. Згідно з опитуваннями, проведеними перед виборами, партія Анґели Меркель «Християнсько-демократичний союз» лідирує із 34-37% голосів виборців проти 21-22% – у її суперника Мартіна Шульца, що представляє соціал-демократів. (Відео Reuters)