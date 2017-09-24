Порошенко і Гройсман привітали Меркель з перемогою на парламентських виборах у Німеччині

Президент України Петро Порошенко привітав у Facebook канцлера Німеччини Анґелу Мекрель із перемогою на парламентських виборах, які відбулися 24 вересня в Німеччині.

«Щирі вітання Ангелі Меркель – переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі. Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі! Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі!», – написав президент.

Також привітав Анґелу Меркель і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман: «Вітаю Ангелу Меркель та очолювану нею політичну силу з перемогою на парламентських виборах у Німеччині... Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі!», – написав він у Twitter.

Офіційних результатів виборів ще не оголошували. За даними ж екзит-полів, партія Меркель лідирує на виборах у Бундестаг.

За результатами опитування, проведених на замовлення громадських телевізійних каналів ARD та ZDF, блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, набрав найбільше – від 32,5% до 33,5% голосів. Таким чином Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.

На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, які набирають від 20% до 21%.

На третє місце вперше вийшла право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – від 13% до 13,5%.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) – 10,5%, яка може повернутися в парламент, Ліва партія – 9% (2013-го – 8,6%) , і партія «Союз-90/Зелені» – 9, 3% (2013-го – 8,4%). Решта партій отримують, згідно з прогнозами, менше від 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.

Які з партій зможуть теоретично сформувати склад нового уряду Німеччини, стане зрозуміло лише після опублікування попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня.

За даними DW, явка виборців склала 75 відсотків, на попередніх виборах в голосуванні взяли участь 71,5 відсотка виборців.