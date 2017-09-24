Екзит-поли: партія Меркель лідирує на виборах у Бундестаг

В Німеччині оголосили попередні результати екзит-полів, проведених на виборах у Бундестаг.

Дані опитувань на виході з виборчих дільниць оприлюднила низка німецьких соціологічних служб, що виконували опитування на замовлення провідних телеканалів, інформує DW.

За результатами опитування, проведених на замовлення громадських телевізійних каналів ARD та ZDF, блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, набрав найбільше – від 32,5% до 33,5% голосів. На виборах в 2013 році цей блок набрав 41,5% голосів.

Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.

На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, які набирають від 20% до 21%. У 2013-му – 25,7%.

На третє місце вперше вийшла право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – від 13% до 13,5%.

Далі йдуть: ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) – 10,5%, яка може повернутися в парламент, Ліва партія – 9% (2013-го – 8,6%) , і партія «Союз-90/Зелені» – 9, 3% (2013-го – 8,4%). Решта партій отримують, згідно з прогнозами, менше від 5 відсотків, необхідних для проходження в парламент.

Які з партій зможуть теоретично сформувати склад нового уряду Німеччини, стане зрозуміло лише після опублікування попередніх офіційних результатів виборів. Очікується, що вони будуть оприлюднені в ніч на понеділок, 25 вересня. Своїх кандидатів на виборах в парламент Німеччини висували 42 політичні партії Німеччини.

За даними DW, явка виборців склала 75 відсотків, на попередніх виборах в голосуванні взяли участь 71,5 відсотка виборців.