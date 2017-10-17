Максим Лапунов заявляє, що подав заяву до Слідчого комітету Росії, в якій він вимагає провести розслідування за фактом тортур представників ЛГБТ у Чеченській республіці. Уродженець російського Омська Лапунов кілька років жив у Чечні. У березні 2017 року, за його словами, на вулиці Грозного його затримали двоє людей у цивільному. Лапунов каже, що його протримали у «підвалі» 12 днів. Увесь цей час, розповідає чоловік, його били і катували струмом (за те, що він «росіянин, приїхав до Чечні і «псував «чеченців») і вимагали, щоб він розповів про інших геїв. Про це сам Лапунов повідомив на прес-конференції, організованій редакцією «Нової газети». У квітні російська «Нова газета» розпочала низку публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Глава республіки Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що у Чечні немає гомосексуалів. ООН, Євросоюз і США закликають владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства. (Відео проекту «Настоящее время»)