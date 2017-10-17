«Чверть камери була залита кров'ю»: перша неанонімна розповідь про тортури в «секретній в'язниці» для геїв у Чечні

Історія першого гея з Чечні, який не побоявся розкрити своє ім'я і показати обличчя.

Навесні цього року російська «Новая газета» повідомила про масові облави на ймовірних представників ЛГБТ-спільноти в Чечні. У керівництві республіки тоді заявили, що в регіоні геїв немає, а якби «такі люди були», то їхні родичі «самі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються». Слідчі органи у відповідь на заяви правозахисників відзначили, що для проведення розслідування потрібні заяви від постраждалих в Чечні гомосексуалів. Як стало відомо 16 жовтня, першим таким заявником став Максим Лапунов. У березні він був затриманий в Грозному і, каже, зазнав тортур. У вересні він подав заяву до Слідчого комітету. Але, як кажуть правозахисники, розслідування досі не проведене.

Максим Лапунов приїхав до Чечні з Омська у 2015 році. Він працював ведучим на розважальних заходах, за його спеціальністю в Грозному завжди було багато замовлень. Він спокійно жив в Чечні протягом двох років, але в березні 2017 року, розповідає, його викрали прямо в центрі Грозного і майже два тижні тримали у «підвалі».

Основне звинувачення на мою адресу було пов'язане з тим, що я – гей. Поки били, до камери постійно забігали люди з криками, що я – гей, що таких, як я, треба вбивати

«Об 11-й вечора до мене підійшли двоє невідомих мені чоловіків, вони були в цивільному одязі, – розповідає Лапунов. – Схопили під руки і потягли в бік машини. Було багато людей навколо, були навіть спроби мене врятувати, тому що я кричав і кликав на допомогу. Але мене штовхали до машини... Потім мене відвезли в підрозділ поліції, я гадаю. Це було пізно вночі, привели головного «начальника»... Основне звинувачення на мою адресу було пов'язане з тим, що я – гей. Тривалий час мене розпитували без застосування насильницьких дій про якихось знаменитостей в Грозному, які можуть бути пов'язані з гомосексуалізмом. Я заперечував все. Потім наказали вибити з мене свідчення. Мене привели в іншу кімнату, там під загрозою тортур струмом і палицями змусили мене здати ще одну людину. І потім нас разом привезли в цей же відділок, але вже до підвалу... Мене відвели в камеру. Камера два на два метри, одна її чверть була залита кров'ю, досить свіжою. Потім мене побили. Поки били, до камери постійно забігали люди з криками, що я – гей, що таких, як я, треба вбивати».

Максим розповідає, що через 12 днів його випустили на свободу, але перед цим змусили підписати якісь документи і залишити свої відбитки пальців на зброї. За його словами, за той час, що він провів у «підвалі», туди ж привезли ще близько 30 осіб. Чоловік говорить, що переважно їх теж «підозрювали в гомосексуалізмі». При цьому чеченців били набагато жорстокіше, ніж Максима, навіть катували електричним струмом.



У серпні Максим Лапунов за допомогою юристів Комітету проти тортур звернувся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, яка направила заяву до Головного слідчого управління Північнокавказького округу, розташованого в Єсентуках. За словами юриста «Комітету проти тортур» Володимира Смирнова, слідчі не задовольнили жодне з клопотань Максима Лапунова – головним чином не надали йому захист і не провели перевірку того відділку поліції, де ймовірно незаконно утримували молодого чоловіка. Все, що було зроблено – це судмедекспертиза, яка через кілька місяців після побиття, звісно, не виявила жодних слідів насильства, а також допит Максима за допомогою поліграфа.

«Розслідування не було ефективним», – заявив Володимир Смирнов. Голова «Комітету проти тортур» Ігор Каляпін висловився жорсткіше: «Розслідування не було». Саме тому правозахисники вирішили оприлюднити історію Максима Лапунова – з надією на те, що увага ЗМІ підштовхне слідчі органи до проведення справжнього розслідування за фактами переслідування геїв в Чечні.

За словами керівника «Російської ЛГБТ-мережі» Ігоря Кочеткова, з квітня організація евакуювала з Чечні 79 людей. 27 з них, як стверджується, зазнавали в республіці тортур. Ще 42 людини – це їхні родичі та знайомі, яким погрожували співробітники правоохоронних органів. За інформацією Кочеткова, 15 осіб, яких підозрювали в приналежності до гей-спільноти, зникли після видачі родичам.

Є всі ознаки злочину проти людяності. Цей злочин безпрецедентний з часів Другої світової війни

«Є всі ознаки злочину проти людяності, – каже Ігор Кочетков. – На території європейського континенту людей не позбавляли волі і не катували тільки за їхню сексуальну орієнтацію з часів нацистської Німеччини. Цей злочин безпрецедентний з часів Другої світової війни. Безпрецедентна і мотивація... Не треба шукати раціональних мотивів, просто повірте тому, що говорять лідери Чечні, зокрема Рамзан Кадиров. Він нещодавно сказав, що взагалі в Чечні геїв немає, але якщо ви їх знайдете, відвезіть їх до рову, щоб очистити кров. Ось і мета цієї кампанії – очистити кров».

За інформацією «Російської ЛГБТ-мережі», переслідування геїв в Чеченській республіці тривають. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чому саме навесні 2017 року в Чечні почалася люта гомофобна кампанія, Ігор Кочетков закликає не шукати в цьому логіки: «Не треба шукати в цьому раціональних політичних мотивів. 21 лютого був затриманий Зелім Устарханов, наскільки ми знаємо, тепер він мертвий. У його телефоні знайшли інформацію про інших геїв, і ця інформація якимось чином дійшла до керівництва республіки. І керівництво, очевидно, здивувалося тому, що в Чечні є геї і їх досить багато».

Тетяна Локшина, програмний директор у Росії міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, вважає, що переслідування геїв у Чечні – це логічне продовження того, що відбувалося в республіці впродовж багатьох років: «Чеченські силові структури роками неофіційно затримували і піддавали тортурам і жорстокому поводженню в незаконних місцях утримання під вартою представників різних небажаних груп – це підозрювані в симпатіях до джихадистів, мусульмани-салафіти, ймовірні споживачі наркотиків, ворожки, особи, які собі дозволяли бодай найменшу критику політики чеченської влади. Те, що робили з геями в Чечні навесні цього року, – це те саме».

Я щиро не розумію, чому в цьому конкретному випадку не були проведені необхідні слідчі дії. Подібна реакція влади є потуранням, приховуванням і підбурюванням

В інтерв'ю Радіо Свобода голова «Комітету проти тортур» Ігор Каляпін висловлює здивування з приводу фактичної відмови слідчих органів розбиратися в справі Максима Лапунова: «Я щиро не розумію, чому в цьому конкретному випадку не були проведені необхідні слідчі дії, чому не було порушено кримінальну справу, не були проведені невідкладні перевірочні заходи. На мій погляд, це потрібно було зробити… Подібна реакція влади є потуранням, приховуванням і підбурюванням».

Останнім часом, за даними правозахисників, чеченська влада почала діяти обережніше: вона уникає масових облав і утримує геїв не в «секретних в'язницях», що було звичайним в останні кілька місяців, а в СІЗО. При цьому затриманих примушують підписувати свідчення за кримінальними статтями (ці свідчення збігаються з тим, що повідомив Лапунов).

Також, щоб ускладнити евакуацію геїв з Чечні правозахисними організаціями, правоохоронні органи Чечні оголосили кількох з них в розшук, звинувативши у співпраці з організацією «Ісламська держава», яка визнана в Росії терористичною.

Незважаючи на протидію чеченської влади, канадська організація Rainbow Railroad станом на липень 2017 року допомогла 37 геям, які зазнавали переслідувань в Чечні, переїхати до Канади. 31 особа вже отримала там притулок.

За матеріалами Російської редакції Радіо Свобода та спецпроекту «Настоящее время»