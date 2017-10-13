Росія: омбудсмен отримала скаргу від гея на переслідування у Чечні

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова отримала звернення від гея щодо переслідування у Чечні через сексуальну орієнтацію, повідомляє «Інтерфакс». Москалькова розповіла журналістам, що передала скаргу у правоохоронні органи, які почали перевірку.

За її словами, звернення підтверджує повідомлення про переслідування гомосексуалів у республіці. При цьому вона наголосила, що поки не отримала підтверджень вбивств у Чечні через сексуальну орієнтацію. Раніше Тетяна Москалькова скаржилася на «відсутність фактури» і анонімність подібних скарг.

У квітні російська «Новая газета» розпочала низку публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Глава республіки Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що у Чечні немає гомосексуалів.

ООН, Євросоюз і США закликають владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства.