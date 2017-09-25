Російські правозахисники закликають ЄС розслідувати злочини проти геїв у Чечні. Голова ради «Російської ЛГБТ-мережі» Ігор Кочетков заявив 25 вересня у комітеті закордонних справ Європарламенту, що його організація допомогла виїхати з Чечні 76 людям.

«Ми мусимо розуміти, що евакуйовані з Чечні все ще перебувають під загрозою не тільки у цій республіці, а й за її межами. Чеченська влада шукає їх безпосередньо чи через родичів і намагається залякати їх», – заявив він.

У квітні російська «Нова газета» повідомила, що геї у Чечні зазнають кримінального переслідування, гинуть і потерпають від тортур. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила багато з цих фактів у своїй доповіді 26 травня.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, натомість, атакував гомосексуалістів, заявивши, що ті, хто звинуватив владу південно-російського регіоніу у катуванні геїв, є «чортами», які мають бути прокляті.

«Це дурниця, у нас таких людей немає, у нас немає геїв», – заявив Кадиров в інтерв’ю американському телеканалу HBO.