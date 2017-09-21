У Чечні підтвердили смерть 5 людей зі статті «Нової газети» про страти

Троє жителів російського регіону Чечні, згадані в матеріалі «Нової газети» про позасудові страти, загинули в результаті збройної сутички 18 грудня, а ще двоє померли своєю смертю. Про це стало відомо за підсумками зустрічі уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з представниками силових структур Чечні.

За даними «Нової газети», у Чечні також порушили 12 кримінальних справ про тероризм. Всі підозрювані також входять у список ймовірно страчених жителів Чечні, опублікований раніше виданням. Представник апарату Москалькової стверджує, що вони перебувають у розшуку.

Напередодні омбудсмен заявила, що в Чечні порушили 18 кримінальних справ за фактами зникнення жителів республіки.

На початку липня російська «Нова газета» опублікувала імена людей, ймовірно страчених без суду в Чечні. За даними видання, в січні були розстріляні щонайменше 27 людей. У чому їх підозрювали, невідомо. Влада Чечні назвала інформацію газети «брехнею».