«Нова газета»: у Чечні стратили 27 жителів у ніч на 26 січня

Російська «Нова газета», посилаючись на два неназвані джерела, повідомляє, що в ніч на 26 січня 2017 року в Чечні, ймовірно, були страчені 27 людей.

За даними видання, це підтвердили джерела у Слідчому комітеті Росії по Чечні і в адміністрації голови цієї російської республіки. Що стало причиною позасудової страти, «журналістам невідомо.

За повідомленням газети, людей затримали під час масових поліцейських рейдів у деяких районах Чечні, які почалися після 17 грудня 2016 року. На затриманих, як йдеться у публікації, не були складені офіційні протоколи, їм не висували звинувачень. Їх помістили у «підвали і підсобні приміщення відділів поліції», пише «Нова газета».

Журналісти повідомляють, що джерело газети в чеченському МВС передало редакції список затриманих – жителів селища Шалі. Журналісти встановили їхні адреси, але знайти відомості про подальшу долю цих людей поки що не вдалося. За словами журналістів, всі спроби дізнатися що-небудь про долю цих людей «натикалися на неймовірний страх співрозмовників».

За даними видання, вбитих може бути більше - до 56 жителів Чечні.

У квітні «Нова газета» повідомила, що геї у Чечні зазнають кримінального переслідування, гинуть і потерпають від тортур. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила багато з цих фактів у своїй доповіді 26 травня.