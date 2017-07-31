Росія: «Новая газета» опублікувала імена страчених без суду у Чечні

Російська «Новая газета» 31 липня опублікувала імена 27 жителів Чечні, ймовірно страчених без суду й січні цього року.

Видання наводить два списки затриманих. У перший включені троє обвинувачених у справі про напад на поліцейського у Грозному 17 грудня 2016 року. Це Ісмаїл Берган, Сахаб Юсупов і 18-річна Мадіна Шахбієва, яка, за даними «Новой газеты», є родичкою співробітника силових структур, наближеного до депутата Адама Делімханова.

Шахбієва померла у грудні за нез’ясованих обставинах, а Берган і Юсупов були застрелені у Грозному за місяць. Поліція також заарештувала всіх, хто був знайомий із затриманими. «Новая газета» пише, що сімох з них також стратили без суду.

У другому списку – 67 імен підозрюваних, яких затримали у період з грудня 2016 року по січень 2017-го. Чотирнадцять з них також були розстріляні, зазначає видання. Родичів змусили підписати зізнання в тому, що вбиті нібито поїхали воювати у Сирію, пише «Новая газета».

Влада Чечні назвали попередню публікацію про позасудові страти на території республіки «брехнею». Союз журналістів Чечні зажадав від видання надати докази.