Відомий чеченський блогер повідомив про затримання в Грузії

Відомий чеченський блогер Тумсо Абдурахманов заявив, що його затримали в столиці Грузії Тбілісі.

У записаному аудіопосланні, яке Абдурахманов надіслав Радіо Свобода, він повідомив, що був затриманий у неділю. Причина затримання ще не ясна. Але, сказав Абдурахманов, наразі йому не загрожує екстрадиція до Росії.

Абдурахманов утік із Чечні в листопаді 2015 року після того, як його звинуватили в участі в бойових діях на боці екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Блогер заявляє, що ніколи не бував у Сирії, а такі звинувачення проти нього політично мотивовані.

За словами Абдурахманова, причиною тиску на нього в Чечні стало те, що він свого часу, їдучи автом, не звільнив дороги для автоколони супроводу Іслама Кадирова – двоюрідного брата голови Чечні Рамзана Кадирова і його тодішнього керівника адміністрації.

У листопаді 2016 року влада Грузії відмовила Тумсо Абдурахманову в проханні про притулок. Блогер оскаржив це рішення, і це оскарження ще перебуває у процесі розгляду.