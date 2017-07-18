Кадиров – це проект Путіна, Путін говорить його вустами – російський аналітик

Андрій Трухан

У Кремлі не знайшли «нічого незвичайного» в інтерв'ю очільника Чечні Рамзана Кадирова телеканалу HBO, в якому він, зокрема, повідомив про здатність ядерних сил Росії знищити весь світ. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За словами чеченського міністра друку та інформації Джамбулата Умарова, ці слова Кадирова були «щирим експромтом». В інтерв’ю, опублікованому кілька днів тому, очільник Чечні, зокрема, заявляв, що у нього «є армія», і висловлював сумніви в тому, що США настільки сильні у військовому плані, щоб становити загрозу для Росії. Навіть якщо, за словами Кадирова, все керівництво Росії буде знищене, російські ядерні сили зможуть завдати удару у відповідь і, як сказав голова Чечні, «поставити світ раком». Кому ж погрожує Рамзан Кадиров? Тему обговорюють російський політик Костянтин Боровий, російський адвокат Абусупьян Гайтаєв, російський аналітик Леонід Мартинюк.

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Костянтин Боровий: У цьому випадку Рамзан намагається бути «величнішим Путіним», ніж сам Путін. Тобто він дійсно погрожує всьому іншому світу. Якщо Путін натякає на цю погрозу або підставляє Кисельова, Соловйова для того, щоб вимовити жахливі фрази про «ядерний попіл», то Рамзан говорить прямо: «Треба буде – розбомбимо, знищимо, поставимо раком».

Рамзану необхідно виконувати роль блазня при монарху

Є ще один дуже важливий момент, пов'язаний він з тим, що Рамзану необхідно виконувати роль блазня при монарху. Це звичайна роль для деспота, в деспотичній структурі влади. Тобто трохи відтіняти господаря (хана, шаха) для того, щоб він розумів, що у нього є вірний слуга, пес виконавчий і так далі. І звідси народжується трохи блазнювання.

Леонід Мартинюк: Можливо, Кадиров якимось людям, які цікавляться Росією, відомий. Я впевнений, що якщо ви запитаєте 100 осіб у звичайному американському місті, наприклад, в Сент-Луїсі, не емігрантському місті, то вам 99 зі 100 скажуть, що вони не знають, хто такий Кадиров. Один, можливо, скаже, що він знає, колись чув. І то, можливо, помилиться. Поки це не стало першою новиною.

Коли ви зараз дивитеся виступи Кадирова, ви повинні розуміти, що це говорить не просто керівник регіону, це говорить Кремль, це його мрії, це те, що він не може поки що висловити через Лаврова і безпосередньо через Путіна

Коли ви зараз дивитеся виступи Кадирова, ви повинні розуміти, що це говорить не просто керівник регіону, це говорить Кремль, це його мрії, це те, що він не може поки що висловити через Лаврова і безпосередньо через Путіна. Але вони б хотіли передати цю думку на Захід: «Ми такі страшні, у нас дуже потужна армія. Бійтеся нас! Не намагайтеся нам нашкодити. Заберіть санкції, краще мирно з нами співіснуйте». Тобто це говорить не Кадиров.

Кадиров – це керована з Москви людина, це проект Путіна. Тому те, що він зараз говорить, це говорить Путін устами Кадирова

На думку багатьох журналістів, які вивчали Чечню, на думку Ахмеда Закаєва, колишнього віце-прем'єра незалежної Чечні, Кадиров – це керована з Москви людина, це проект Путіна. Тому те, що він зараз говорить, це говорить Путін устами Кадирова.

– А є версія, що Кадиров немов показує, що він жахливіший за Путіна, що люди і в Росії, і на Заході повинні побачити безальтернативність Путіна. Була і така версія, що це не просто щирий експромт Кадирова, як сказав міністр друку та інформації Чечні Джамбулат Умаров, а це продумана лінія: попереду – президентські вибори, треба показати і Заходу, і російській громадськості, у яких є якісь запитання до Путіна, що вже краще Путін, ніж в разі відходу Путіна Кадиров стане некерованим.

Я майже впевнений, що санкцію на це інтерв'ю Кадиров отримував з Кремля

​Костянтин Боровий: Це перше інтерв’ю після того, як Кадиров багато разів відмовлявся давати інтерв'ю західним засобам масової інформації. Це інтерв’ю досить впливовому телевізійному каналу. І я майже впевнений, що санкцію на це інтерв'ю Кадиров отримував з Кремля. І я думаю, позиція, яку він висловив, здебільшого щодо взаємин з цією частиною спільноти, з гей-спільнотою, була узгоджена. Хоча і політична позиція теж. З Кадировим працюють дуже професійні PR-агентства. Я думаю, що з ним проговорили всі варіанти. І безумовно, це позиція Кремля в цілому. З іншого боку, особиста творчість там помітна.

– Тобто і про експромті можна говорити?

Костянтин Боровий: Експромт, безумовно. І експромт абсолютно в дусі Кадирова. Я не думаю, що санкцію на розстріл геїв, який був в січні 2017 року, він отримував від Кремля. Це власний експромт, про що писала «Нова газета».

Він весь час намагається бути «величнішим Путіним», ніж сам Путін. В разі ослаблення Путіна одним з головних його опонентів, ворогів – традиційно в східній системі цінностей – буде сам Кадиров

Він весь час намагається бути «величнішим Путіним», ніж сам Путін. Це східний тип поведінки, східна ментальність. Я думаю, в разі ослаблення Путіна одним з головних його опонентів, ворогів – традиційно в східній системі цінностей – буде сам Кадиров. І така метафора: вбивати він його буде не одним ударом, він буде повільно вводити кинджал (або шаблю) і отримувати від цього задоволення. Схід справа тонка.

​– Тема переслідування геїв в Чечні, безсудних розстрілів, які були в січні 2017 року, – наскільки широко на Заході вона обговорюється, зокрема в Сполучених Штатах?

Леонід Мартинюк: Я зустрічав в американській пресі, в спеціалізованих колонках... Тобто це не було в топах новин, але я зустрічав в американській пресі інформацію про те, які бувають жахи в недемократичних країнах, наприклад, в Росії, що може статися з геями. У Сполучених Штатах в плані розширення прав різних меншин, зокрема і сексменшин – це частина боротьби за права, тому тут це може бути цікаво. Якщо в Сполучених Штатах дозволили їхні шлюби не так давно, то в Росії не тільки гей-шлюбів не планується, але і людей вбивають в деяких регіонах Росії.

Те, що робить Кадиров – це більш жорстка версія того, що робить Путін на рівні всієї Росії

І те, що робить Кадиров – це більш жорстка версія того, що робить Путін на рівні всієї Росії. Можливо, через нього випробовуються якісь ідеї: «Давайте зробимо так на рівні Чечні. Якщо вдасться, все добре мине, перенесемо на всю Росію». Тому що багато ідей, наприклад, вбивства журналістів і опозиціонерів Кадиров практикує дуже давно. Зараз в Чечні взагалі немає жодного журналіста незалежного. У Росії ще є напівнезалежні ЗМІ, іноземні ЗМІ ще залишилися. А в Чечні взагалі немає ніяких журналістів. Останньою була Естемірова.

Вбивство або переслідування геїв у Росії, і в Чечні зокрема, – це злочин російської влади в цілому, а не тільки одного Кадирова. Завдання Кадирова – контролювати Чечню, щоб з боку Чечні не було загрози путінському режиму, щоб це був регіон, повністю йому підпорядкований, який виконує всі його вказівки

​Леонід Мартинюк: Вбивство або переслідування геїв у Росії, і в Чечні зокрема, – це злочин російської влади в цілому, а не тільки одного Кадирова. Тому що Кадирову дозволяється це робити. Можливо, Москву не питали: «Чи можна ми вб'ємо геїв?» Їм просто до цього пояснили, що на своїй території в Чечні вони можуть вбивати кого їм хочеться для того, щоб утримати владу. Тому що завдання Кадирова – контролювати Чечню, щоб з боку Чечні не було загрози путінському режиму, щоб це був регіон, повністю йому підпорядкований, який виконує всі його вказівки.

(Речник Кадирова заперечував повідомлення про вбивства геїв у Чечні – ред.)

– Вирок у справі про вбивство Бориса Нємцова – одна з головних тем в Москві, столиці метрополії. А чи є це темою для чеченського суспільства? І як воно дивиться на те, що російського політика вбили чеченці? Як це сприймається в суспільстві?

Абусупьян Гайтаєв: Що стосується мого оточення, звичайно, це вбивство обурило всіх. Люди, які знають, цікавляться політикою, всі прекрасно розуміють, що Борис Нємцов не був ворогом чеченського народу, навпаки, швидше за все, він був нашим другом. І його вбивство, звичайно, обурило людей мислячих, скажімо так, представників інтелігенції щонайменше. Я вважаю, що є не надто далекі люди, які кажуть: «Ну, правильно, а чого він там...» .

Питання в тому, що Нємцов був противником Путіна, а певна частина чеченців підтримує Путіна і виступає проти його опонентів. Ці люди теж є. Але більшість людей, з ким я спілкуюся, звичайно, були обурені. Коли затримали чеченців за підозрою, потім висунули їм звинувачення, багато говорили про те, що «чеченці не могли, знову нас підставляють, нас для якихось своїх цілей використовують вкотре».

Деякі з людей, кого засуджено, судячи з усього, причетні до вбивства Нємцова. Я впевнений, що всі замовники відомі

Я думаю, що деякі з людей, кого засуджено, судячи з усього, причетні до вбивства Нємцова. Я досить довго займаюся юридичною практикою. Мій аналіз і досвід говорять про те, що все-таки навряд чи силові структури посміли б чіпати цих людей, якби не було прямих доказів їхньої причетності. На мій погляд, була ще певна узгодженість в різних службах, тому що так швидко все було зроблено, швидко знайшли. Але потім рішення на якомусь етапі, на мій погляд, коли вже необхідно було розширювати переслідування, коли треба було інших фігурантів справи залучати, – ось на цьому етапі були отримані вказівки, на мій погляд, щоб далі не просуватися, зупинитися і обмежитися цими людьми, які були затримані. Я впевнений, що всі замовники відомі.

– Слідству відомі?

Абусупьян Гайтаєв: Звичайно. Зрозуміло, що на середньому рівні, можливо, невідомі. А на найвищому рівні, я думаю, вони відомі. Просто ситуація, напевно, настільки серйозна за наслідками, я думаю, що все-таки на найвищому рівні ухвалили таке рішення, що доцільно на цьому все закінчити.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода