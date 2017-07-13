Суд у справі Нємцова: обвинуваченим у вбивстві дали багаторічні терміни

Москва – У четвер Московський окружний військовий суд оголосив вирок п’ятьом підсудним, обвинуваченим у вбивстві російського політика Бориса Нємцова. Зауру Дадаєву, який, за даними слідства, стріляв у Нємцова, дали 20 років колонії суворого режиму. Темірлана Ескерханова засудили до 14 років. Анзору і Шадіду Губашевим призначили 19 і 16 років колонії суворого режиму відповідно. А Хамзат Бахаєв отримав 11 років.

Напередодні прокуратура попросила для безпосереднього виконавця вбивства – Заура Дадаева – довічне ув’язнення. Іншим підсудним – від 17 до 23 років позбавлення волі. Обвинувачення теж не виключило, що вирок буде оскаржений. Однак це станеться лише після отримання тексту вироку.

Вирок фігурантам справи про вбивство Бориса Нємцова буде оскаржений

«Вирок фігурантам справи про вбивство Бориса Нємцова буде оскаржений, в тому числі і в Європейському суді з прав людини», – заявила адвокат Тамерлана Ескерханова Анна Бірючева.

Де замовники і організатори?

Адвокати сім’ї Бориса Нємцова і соратники політика також не зовсім задоволені винесеним вироком. Ще на стадії дебатів адвокати сім’ї Нємцова звертали увагу на недоведеність вини Хамзата Бахаева. Проте суд також як і присяжні визнав, що Бахаєв винен.

Крім того, друзі і близькі Бориса Нємцова не вважають злочин розкритим. На їхню думку, на лаві підсудних перебувають лише виконавці, а справжні організатори та замовники вбивства не названі. Про це після оголошення вироку сказав адвокат сім’ї Нємцова Вадим Прохоров.

На лаві підсудних так і не опинилися ні організатори, ні замовники

«Що можна сказати з приводу вироку? Найголовніша його ущербність в тому, що на лаві підсудних так і не опинилися ні організатори, ні замовники. І саме в цьому напрямку ми, як представники Жанни Немцової, будемо докладати всіх максимальних зусиль надалі. Дуже сподіваємося, що організатори та замовники рано чи пізно точно опиняться на лаві підсудних і отримають більше», – зазначив Прохоров.

«Бориса не повернути» – Яшин

Адвокати сім’ї Бориса Нємцова переконані, що до вбивства політика може бути причетний глава Чечні Рамзан Кадиров, а організатором злочину може бути колишній заступник командира батальйону «Північ» Руслан Геремеєв. Під час слідства його жодного разу не допитали.

Друг і соратник Бориса Нємцова, опозиційний політик Ілля Яшин після вироку також заявив про його часткову «справедливість».

В якійсь частині, напевно, справедливість все-таки перемогла, тому що хоча б частина вбивць опинилася на лаві підсудних

«Ніякий вирок не міг би принести задоволення, тому що він не поверне життя Бориса. Але в якійсь частині, напевно, справедливість все-таки перемогла, тому що хоча б частина вбивць опинилася на лаві підсудних і відправляться за ґрати», – говорить Яшин.

За версією слідства, вбивство політика було скоєно з корисливих мотивів – виконавцям пообіцяли 15 мільйонів рублів. Організатором вбивства слідство називає бійця чеченського батальйону «Північ» Руслана Мухудінова, він перебуває у розшуку, а замовниками – кількох «невстановлених осіб».

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. На початку березня 2015 року були заарештовані всі п’ять підозрюваних. У жовтні 2016 року в Московському окружному військовому суді почалися слухання у справі про вбивство відомого російського політика, який був в опозиції до Кремля.