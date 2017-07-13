Суд у Москві присудив Дадаєву 20 років за ґратами за вбивство Нємцова

Московський окружний військовий суд оголосив вирок у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова. Заур Дадаєв, визнаний судом безпосереднім виконавцем вбивства, засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Сторона обвинувачення просила призначити йому довічне ув'язнення.

Інші фігуранти справи, які допомагали Дадаєву, отримали такі терміни: Анзор Губашев – 19 років, Шадід Губашев – 16, Темірлан Ескерханов – 14 і Хамзат Бахаєв – 11.

Усі підсудні у справі про вбивство Бориса Нємцова своєї провини не визнають.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. На початку березня 2015 року були заарештовані всі п’ять підозрюваних. У жовтні 2016 року в Московському окружному військовому суді розпочалися слухання у справі про вбивство політика.