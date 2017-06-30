У США і Британії закликають Росію покарати всіх причетних до вбивства Нємцова

У США і Великій Британії закликають Москву гарантувати, що всі причетні до організації і вбивства опозиціонера Бориса Нємцова притягнуті до відповідальності.

30 червня у Державному департаменті США привітали вирок у справі Нємцова, зазначивши, що «російська влада має гарантувати, що всі причетні до вбивства Бориса Нємцова, включаючи організаторів і замовників постали перед правосуддям».

Речник МЗС Великої Британії завив, що «підтримує родину Бориса Нємцова у закликах продовжувати розслідування щодо замовників вбивства».

29 червня у Росії присяжні визнали всіх п’ятьох підсудних винними у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Підсудними у цій справі є колишній боєць батальйону «Північ» МВС російського регіону Чечні Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Присяжні погодилися з твердженням, що всі вони діяли в складі однієї групи і не заслуговують поблажливості.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Родичі і прихильники вбитого політика вважають, що наразі йдеться лише про виконавців, а замовників, за їхніми словами, треба шукати на вищих владних щаблях.