У Росії присяжні визнали всіх п’ятьох підсудних винними у вбивстві Нємцова

У Росії присяжні визнали всіх п’ятьох підсудних винними у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Засідання колегії тривало три дні і проходило в Московському окружному військовому суді.

Підсудними у цій справі є колишній боєць батальйону «Північ» МВС російського регіону Чечні Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Присяжні погодилися з твердженням, що всі вони діяли в складі однієї групи іне заслуговують поблажливості.

Сторони обговорять наслідки вердикту 11 липня.

У ході слідства Заур Дадаєв і брати Губашеви давали свідчення, але в суді відмовилися від них, заявивши, що їх катували.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Справа про вбивство досі не доведена до кінця. У ній судять п’ятьох жителів Північного Кавказу, але родичі і прихильники вбитого політика вважають, що йдеться лише про виконавців, а замовників, за їхніми словами, треба шукати на вищих владних щаблях.