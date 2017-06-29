Росія: присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова

У Росії присяжні визнали колишнього бійця батальйону «Північ» МВС російського регіону Чечні Заура Дадаєва винним у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Колегія, сформована Московським окружним військовим судом, радиться з 27 червня. Присяжним було потрібно відповісти на 26 питань суду. Захист Дадаева раніше заявляв, що прийме будь-який вердикт.

Крім Дадаєва, на лаві підсудних перебувають Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. У ході слідства Заур Дадаєв і брати Губашеви давали свідчення, але в суді відмовилися від них, заявивши, що їх катували. Прокуратура Росії просить визнати всіх фігурантів справи винними.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Справа про вбивство досі не доведена до кінця. У ній судять п’ятьох жителів Північного Кавказу, але родичі і прихильники вбитого політика вважають, що йдеться лише про виконавців, а замовників, за їхніми словами, треба шукати на вищих владних щаблях.