Глава Чечні Кадиров: «у нас немає геїв»

Глава Чечні Рамзан Кадиров в інтерв’ю словесно атакував гомосексуалістів, заявивши, що ті, хто звинуватив владу південно-російського регіоніу у катуванні геїв, є «чортами», які мають бути прокляті.

Про це він заявив в оприлюдненому 14 липня інтерв’ю американському телеканалу HBO, його запитали щодо твердження про те, що в Чечні були піддані тортурам та переслідуванням геї.

«Це дурниця, у нас таких людей немає, у нас немає геїв», – заявив Кадиров.

«І якщо є, то, будь ласка, візьміть їх до Канади. Подалі від нас, щоб їх не було вдома. Щоб очистити нашу кров, якщо є, заберіть їх», – додав він.

У квітні «Нова газета» повідомила, що геї у Чечні зазнають кримінального переслідування, гинуть і потерпають від тортур. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила багато з цих фактів у своїй доповіді 26 травня.