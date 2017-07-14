Глава Чечні Кадиров критикує вирок у справі про вбивство Нємцова

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував оголошений 13 липня вирок п’яти чеченцям у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова у 2015 році. Як повідомив сайт уряду Чечні, Кадиров заявив, що обвинувачені були засуджені за «сумнівними доказами».

Також Кадиров висловив здивування тим, що прокурори вимагали довічного ув’язнення для головного обвинуваченого Заура Дадаєва, заявивши, що не зможе пригадати такі покарання у схожих кримінальних справах.

«Я переконаний, що ведеться добре фінансована, навмисна інформаційна та ідеологічна війна проти Чечні та її людей», – сказав Кадиров.

Московський окружний військовий суд 13 липня оголосив вирок у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова. Заур Дадаєв, визнаний судом безпосереднім виконавцем вбивства, засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Сторона обвинувачення просила призначити йому довічне ув'язнення.

Інші фігуранти справи, які допомагали Дадаєву, отримали такі терміни: Анзор Губашев – 19 років, Шадід Губашев – 16, Темірлан Ескерханов – 14 і Хамзат Бахаєв – 11.

Усі підсудні у справі про вбивство Бориса Нємцова своєї провини не визнають.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. На початку березня 2015 року були заарештовані всі п’ять підозрюваних. У жовтні 2016 року в Московському окружному військовому суді розпочалися слухання у справі про вбивство політика.

На початку цього тижня міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Кремль розслідувати дані, наведені у виданні «Новая газета», згідно з якими в січні чеченські силовики без суду стратили 27 людей. Лояльні Кадирову сили безпеки впродовж багатьох років є об’єктами критики правозахисників, журналістів, громадських активістів через порушення прав людини, включно з викраденнями, катуваннями та вбивствами.