Amnesty International: зрив ЛГБТ-дискусії в Києві свідчить про бездіяльність поліції

Систематичні напади на публічні заходи свідчать про неготовність поліції протистояти радикальним групам, заявляє правозахисна організація Amnesty International після зриву дискусії про анти-ЛГБТ законодавство у Росії.

«Зважаючи на регулярну бездіяльність правоохоронних органів під час таких нападів, не дивно, що радикальні угрупування цілком впевнені у своїй безкарності й користуються нею, раз за разом нападаючи на осіб та групи, які їм не подобаються через їхню ідентичність або погляди. Толерування таких випадків, багато з яких закінчуються насильством, та безкарність нападників, є ганебним нехтуванням правами на свободу вираження поглядів та мирних зібрань», – заявив заступник директора регіонального офісу Amnesty International у Східній Європі й Центральній Азії Денис Кривошеєв.

В Amnesty International нагадали, що відкритий публічний захід «Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії» мав відбутися 10 травня у Києві у приміщенні, орендованому у просторі Underhub, за участі представників Amnesty International, Human Rights Watch і KyivPride.

Проте представники праворадикальних груп прибули на місце проведення заходу і погрожували його учасникам, вимагаючи, щоб вони залишили приміщення.

«Власник приміщення приєднався до цих закликів і почав вимагати, щоб організатори скасували захід і негайно пішли. На місці від самого початку були присутні п’ять працівників поліції з Печерського управління Головного управління Національної поліції в Києві, однак вони відмовилися втрутитися і забезпечити проведення заходу й безпеку учасників і учасниць», – йдеться в заяві.

За словами представників AI, лише після прибуття представників Патрульної поліції Києва учасники змогли безпечно залишити місце проведення заходу, який так і не відбувся.

У поліції 10 травня обіцяли перевірити обставини інциденту. Про відкриття провадження правоохоронці не повідомляли.

В Amnesty додають, що протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 схожих нападів із боку членів радикальних угруповань на захисників прав жінок, ЛГБТІ-людей, активістів лівих поглядів і їхні заходи, а також на ромські родини.