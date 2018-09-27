(Друкуємо мовою оригіналу)

17 сентября представители партии «Розумна сила» подписали с «украинцами на неподконтрольных территориях» в Луганске «народную декларацию о мире». Событие освещали на телеканалах «112 Украина» и NewsOne. По словам пресс-службы партии, к партии «Розумна сила» уже обратились из ОБСЕ, а ее члены уже представляют свой «мирный план в Европарламенте». Ранее каналом СБУ был опубликован разговор главного подозреваемого по делу покушения на Аркадия Бабченко Богдана Германа с гражданином Российской Федерации, где впервые в инфопространстве всплыло название «Розумна сила». Кто и зачем подписал в Луганске так называемый «мир»? Об этом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко и медиаэксперт, политический консультант Алексей Ковжун. Также Радио Донбасс.Реалии связались с замглавы партии «Розумна сила» Александром Савченко.

– Картинка, которую увидели украинцы: пустой город, пустой вокзал в Луганске, где не ходят поезда. И тут две группы людей, которые двигаются на встречу, пожимают друг другу руки, подписывают так называемую «народную декларацию о мире». Мощно?

Алексей Ковжун: Мощно, красиво и чествуется шкодливая рука Суркова. Сценография очень грамотная. Это увидели не все украинцы, а увидели зрители телеканалов «112» и NewsOne. То есть, это четкое попадание в целевую аудиторию, в людей, которых убеждают уже не первый год о том, что война выгодна «кровавой хунте», что люди устали от войны, что это вообще «конфликт между агрессивной Америкой и НАТО, и Россией», потому что Россия такого не потерпит. В этой капсуле это и происходит.

Мария Кучеренко: Разумеется, это люди, засвеченные во множестве других эпизодов. Это были Ткачевы, предположительно, отец и сын. Сын фотографируется с «медалями» так называемой «ЛНР», а предположительный его отец, директор одного из «национализированных» предприятий на неподконтрольной территории Украины, которое раньше входило в группу «Укроборонпром». То есть, с той стороны подписантами были не простые люди.

Здесь наблюдается сближение риторик, это любопытно, что после ликвидации лидера так называемой «ДНР» Захарченко, должен был установиться некий баланс между башнями Кремля: между ФСБ и Сурковым. Я думаю, сейчас это сближение месседжей, попытка договориться.

А «Розумна сила» – это не партия, а политический проект.

– В чем разница?

Мария Кучеренко: Партия подразумевает некую идеологию, базисные постулаты, которые она готова отстаивать, со сформулированными политическими взглядами.

В этой «декларации мира», которую подписывали на неподконтрольных территориях Луганской области, говорится еще больше. «Украинцы устали терпеть войну» и, по мнению представителей данного политпроекта, «украинцы воюют с украинцами», и это необходимо прекратить.

Это высказывания против территориальной целостности Украины, против действительности и здравого смысла

Здесь даже вопрос не того, насколько их взгляды сформированы и самостоятельны. А откровенные высказывания, которые противоречат принципам, принятым сегодня в нашем государстве. Это высказывание против территориальной целостности Украины, против действительности и здравого смысла.

На мой взгляд, здесь разговор не в плоскости дискуссии, политического обмена мнениями, здесь дискуссия в плоскости национальной безопасности, и это должно быть предметом интереса соответствующих служб.

– Алексей, мне это напомнило месседжи, которые озвучивала еще Надежда Савченко. Это определенный сценарий, который опять реанимируется?

Алексей Ковжун: Это один и тот же смысловой поток, и я разделяю возмущение Марии. Мне кажется, что об этом нужно говорить не в студии и интеллигентно, а об этом должны говорить специальные службы, которые должны арестовывать этих людей.

– За что?

Алексей Ковжун: Это важная проблема. Война у нас не совсем война, значит действия спецслужб должны быть не совсем действиями спецслужб. То есть, юридическое пространство Украины не успевает и не готово к происходящему.

Есть некий «темник» на телеканалах, который отрабатывается по всему пространству. Медведчуковские и кремлевские умники всю эту историю строят для галочки. У них средства освоены, отчитались, люди побратались на вокзале, картинка красивая.

– Вы думаете, это действительно освоение средств, которое не имеет никакого воздействия на аудиторию и нет запроса на «мир любой ценой» среди украинцев?

Чтобы заключить мир сегодня, нужно поднять к верху лапки и готовиться к тому, что остаток жизни проведешь на коленях

Алексей Ковжун: Я смотрел недавние цифры, запрос на мир есть. Но вопрос цены. Для того, чтобы заключить мир сегодня, нужно поднять к верху лапки и готовиться к тому, что остаток жизни проведешь на коленях.

– Но говорят о том, что нужно говорить с простыми жителями Донбасса.

Алексей Ковжун: Абсолютно. Но у них есть своя паства и, судя по динамике цифр опросов, эта паства не растет. Они с ней дружат, обнимаются и готовят ее под выборы.

– Вы говорите о цифрах, сколько людей восприимчивы?

Алексей Ковжун: Если посмотреть рейтинг политической силы «За життя», то плюс-минус это те цифры и есть, порядка 11%. Но это рейтинг телезрителей. Это не рейтинг последователей политической силы.

– Но много людей смотрят разные телеканалы, чтобы создать картину мнений. Каждый канал по-своему привирает.

Алексей Ковжун: Украинские каналы глубоко несовершенны, я имею в виду «великую пятерку», потому что там есть некие интересы, плюс редакционная политика. Бывает, они могут исказить картинку.

Нужно отдать должно кремлевской школе, они не врут, не искажают факты, они их изобретают.

– Александр, нам сказали, что вы сейчас – в Европарламенте всем составом партии. Что вы там делаете?

Александр Савченко: Не совсем так. Мы находимся в Берлине и уже третий день работаем в Бундестаге. Сейчас у нас встречи идут с «Левой партией» (Die Linke – ред.), она имеет свое крыло в Бундестаге, и представлено фракцией в Европарламенте. Мы представляем свою программу мирных инициатив. И «Левую партию» волнует скорейший мир в Украине, на Донбассе и притеснений СМИ и политических партий в Украине.

– Касательно встречи в Луганске. Как вы искали там тех, с кем подписывать соглашение, как связывались с людьми?

Александр Савченко: Мы открыли за несколько дней «горячую линию» и стали распространять информацию об инициативе через интернет. Было несколько интервью на двух телеканалах. Мы высказались, что будем продвигать такую инициативу.

Мы провели пресс-конференцию. Так на нас вышли представители Луганска, в основе – это молодежь, работники заводов и представители профсоюзов.

– Алексей, вы на вашем сайте собираете электронные подписи по так называемой «народной декларации о мире». Какие планы у вас дальше?

Александр Савченко: Сбор подписей происходит на неподконтрольной территории и по всей Украине. Далее мы попытаемся власти напомнить, что она делегирована народом и что обычные граждане имеют право сказать о том, что их беспокоит.

– Каким образом? Баллотироваться в Раду?

Александр Савченко: Вы говорите об очень дальних шагах. Естественно, цель любой партии – участие на выборах, других вариантов не существует.

Мария Кучеренко: Мы услышали все, что и требовалось доказать. Мы услышали про связи с «Левой партией» (Die Linke – ред.), которые давно отличились своей очень «прогрессивной» и очень «миротворческой» позицией.

Продается история, что на территории Европы не было войн и нужно немедленно прекратить этот конфликт

​Алексей Ковжун: Не секрет, что во многих европейских странах есть где-то ультраправые, где-то ультралевые – маргинез, который подбирает Россия и начинает с ними дружить. И они обслуживают вполне понятный запрос европейского телезрителя на то, чтобы «в доме было тихо». Плюс, продается история, что на территории Европы не было войн и нужно немедленно прекратить этот конфликт.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)