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27 Вересень 2018, Київ 15:27
Політика

Кто и зачем подписал в Луганске «мир»

Луганск, июль 2018 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

17 сентября представители партии «Розумна сила» подписали с «украинцами на неподконтрольных территориях» в Луганске «народную декларацию о мире». Событие освещали на телеканалах «112 Украина» и NewsOne. По словам пресс-службы партии, к партии «Розумна сила» уже обратились из ОБСЕ, а ее члены уже представляют свой «мирный план в Европарламенте». Ранее каналом СБУ был опубликован разговор главного подозреваемого по делу покушения на Аркадия Бабченко Богдана Германа с гражданином Российской Федерации, где впервые в инфопространстве всплыло название «Розумна сила». Кто и зачем подписал в Луганске так называемый «мир»? Об этом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко и медиаэксперт, политический консультант Алексей Ковжун. Также Радио Донбасс.Реалии связались с замглавы партии «Розумна сила» Александром Савченко.

– Картинка, которую увидели украинцы: пустой город, пустой вокзал в Луганске, где не ходят поезда. И тут две группы людей, которые двигаются на встречу, пожимают друг другу руки, подписывают так называемую «народную декларацию о мире». Мощно?

Алексей Ковжун: Мощно, красиво и чествуется шкодливая рука Суркова. Сценография очень грамотная. Это увидели не все украинцы, а увидели зрители телеканалов «112» и NewsOne. То есть, это четкое попадание в целевую аудиторию, в людей, которых убеждают уже не первый год о том, что война выгодна «кровавой хунте», что люди устали от войны, что это вообще «конфликт между агрессивной Америкой и НАТО, и Россией», потому что Россия такого не потерпит. В этой капсуле это и происходит.

Мария Кучеренко: Разумеется, это люди, засвеченные во множестве других эпизодов. Это были Ткачевы, предположительно, отец и сын. Сын фотографируется с «медалями» так называемой «ЛНР», а предположительный его отец, директор одного из «национализированных» предприятий на неподконтрольной территории Украины, которое раньше входило в группу «Укроборонпром». То есть, с той стороны подписантами были не простые люди.

Здесь наблюдается сближение риторик, это любопытно, что после ликвидации лидера так называемой «ДНР» Захарченко, должен был установиться некий баланс между башнями Кремля: между ФСБ и Сурковым. Я думаю, сейчас это сближение месседжей, попытка договориться.

А «Розумна сила» – это не партия, а политический проект.

– В чем разница?

Мария Кучеренко: Партия подразумевает некую идеологию, базисные постулаты, которые она готова отстаивать, со сформулированными политическими взглядами.

В этой «декларации мира», которую подписывали на неподконтрольных территориях Луганской области, говорится еще больше. «Украинцы устали терпеть войну» и, по мнению представителей данного политпроекта, «украинцы воюют с украинцами», и это необходимо прекратить.

Это высказывания против территориальной целостности Украины, против действительности и здравого смысла
Мария Кучеренко

Здесь даже вопрос не того, насколько их взгляды сформированы и самостоятельны. А откровенные высказывания, которые противоречат принципам, принятым сегодня в нашем государстве. Это высказывание против территориальной целостности Украины, против действительности и здравого смысла.

На мой взгляд, здесь разговор не в плоскости дискуссии, политического обмена мнениями, здесь дискуссия в плоскости национальной безопасности, и это должно быть предметом интереса соответствующих служб.

Мария Кучеренко
Мария Кучеренко

– Алексей, мне это напомнило месседжи, которые озвучивала еще Надежда Савченко. Это определенный сценарий, который опять реанимируется?

Алексей Ковжун: Это один и тот же смысловой поток, и я разделяю возмущение Марии. Мне кажется, что об этом нужно говорить не в студии и интеллигентно, а об этом должны говорить специальные службы, которые должны арестовывать этих людей.

– За что?

Алексей Ковжун: Это важная проблема. Война у нас не совсем война, значит действия спецслужб должны быть не совсем действиями спецслужб. То есть, юридическое пространство Украины не успевает и не готово к происходящему.

Есть некий «темник» на телеканалах, который отрабатывается по всему пространству. Медведчуковские и кремлевские умники всю эту историю строят для галочки. У них средства освоены, отчитались, люди побратались на вокзале, картинка красивая.

– Вы думаете, это действительно освоение средств, которое не имеет никакого воздействия на аудиторию и нет запроса на «мир любой ценой» среди украинцев?

Чтобы заключить мир сегодня, нужно поднять к верху лапки и готовиться к тому, что остаток жизни проведешь на коленях
Алексей Ковжун

Алексей Ковжун: Я смотрел недавние цифры, запрос на мир есть. Но вопрос цены. Для того, чтобы заключить мир сегодня, нужно поднять к верху лапки и готовиться к тому, что остаток жизни проведешь на коленях.

– Но говорят о том, что нужно говорить с простыми жителями Донбасса.

Алексей Ковжун: Абсолютно. Но у них есть своя паства и, судя по динамике цифр опросов, эта паства не растет. Они с ней дружат, обнимаются и готовят ее под выборы.

– Вы говорите о цифрах, сколько людей восприимчивы?

Алексей Ковжун: Если посмотреть рейтинг политической силы «За життя», то плюс-минус это те цифры и есть, порядка 11%. Но это рейтинг телезрителей. Это не рейтинг последователей политической силы.

Алексей Ковжун
Алексей Ковжун

– Но много людей смотрят разные телеканалы, чтобы создать картину мнений. Каждый канал по-своему привирает.

Алексей Ковжун: Украинские каналы глубоко несовершенны, я имею в виду «великую пятерку», потому что там есть некие интересы, плюс редакционная политика. Бывает, они могут исказить картинку.

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Нужно отдать должно кремлевской школе, они не врут, не искажают факты, они их изобретают.

– Александр, нам сказали, что вы сейчас – в Европарламенте всем составом партии. Что вы там делаете?

Александр Савченко: Не совсем так. Мы находимся в Берлине и уже третий день работаем в Бундестаге. Сейчас у нас встречи идут с «Левой партией» (Die Linke – ред.), она имеет свое крыло в Бундестаге, и представлено фракцией в Европарламенте. Мы представляем свою программу мирных инициатив. И «Левую партию» волнует скорейший мир в Украине, на Донбассе и притеснений СМИ и политических партий в Украине.

– Касательно встречи в Луганске. Как вы искали там тех, с кем подписывать соглашение, как связывались с людьми?

Александр Савченко: Мы открыли за несколько дней «горячую линию» и стали распространять информацию об инициативе через интернет. Было несколько интервью на двух телеканалах. Мы высказались, что будем продвигать такую инициативу.

Мы провели пресс-конференцию. Так на нас вышли представители Луганска, в основе – это молодежь, работники заводов и представители профсоюзов.

– Алексей, вы на вашем сайте собираете электронные подписи по так называемой «народной декларации о мире». Какие планы у вас дальше?

Александр Савченко: Сбор подписей происходит на неподконтрольной территории и по всей Украине. Далее мы попытаемся власти напомнить, что она делегирована народом и что обычные граждане имеют право сказать о том, что их беспокоит.

– Каким образом? Баллотироваться в Раду?

Александр Савченко: Вы говорите об очень дальних шагах. Естественно, цель любой партии – участие на выборах, других вариантов не существует.

Мария Кучеренко: Мы услышали все, что и требовалось доказать. Мы услышали про связи с «Левой партией» (Die Linke – ред.), которые давно отличились своей очень «прогрессивной» и очень «миротворческой» позицией.

Продается история, что на территории Европы не было войн и нужно немедленно прекратить этот конфликт
Алексей Ковжун

Алексей Ковжун: Не секрет, что во многих европейских странах есть где-то ультраправые, где-то ультралевые – маргинез, который подбирает Россия и начинает с ними дружить. И они обслуживают вполне понятный запрос европейского телезрителя на то, чтобы «в доме было тихо». Плюс, продается история, что на территории Европы не было войн и нужно немедленно прекратить этот конфликт.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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