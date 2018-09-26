(Друкуємо мовою оригіналу)

26 сентября отмечается Европейский день языков. Эту дату установил Евросоюз, чтобы вдохновлять людей на обучение. А какие языки можно услышать в современном Донецке, некогда городе-хозяине Европейского футбольного чемпионата? В 2012-м волонтёры помогали тысячам иностранцев сориентироваться в Донецке, город был наполнен англоязычной атрибутикой и украинскими сувенирами. Сейчас там редко услышишь украинский язык, а иностранные – и подавно, хотя их по-прежнему учат: в Донецке есть много языковых школ. Блогер из Донецка специально для Радио Донбасс.Реалии – о языковом окружении по ту сторону линии фронта.

В нынешнем Донецке и других населённых пунктах, подконтрольных группировке «ДНР», можно лишь изредка услышать украиноговорящих. Скорее, это исключение из правила. Хотя и в мирное время в Донбассе, пожалуй, не уделяли должного внимания государственному языку – да, были украинские классы, преподавали «ділове мовлення». И всё же, в большей степени «мовою Кобзаря» говорили на официальных мероприятиях, посвящённых украинским государственным праздникам.

На украинском говорят на окраинах Донецка и в посёлках оккупированного региона

Сегодня же на украинском ещё говорят на окраинах Донецка и в посёлках оккупированного региона. Дончане спокойно реагируют на украинский на улицах, а вот «военные» относятся с раздражением. Два года назад был случай, когда мужчина в маршрутке по телефону говорил на украинском языке. За это нетрезвый «ополченец» стал его допрашивать и заставил выйти.

Примерно с этого же периода для учителей украинского языка и литературы стали проводить курсы по русскому языку в добровольно-принудительном порядке.

Иногда в донецких маршрутках и автомобилях звучат песни украинских групп

Радует то, что иногда в донецких маршрутках и автомобилях звучат песни украинских групп и исполнителей. Так, например, очень удивило, когда недавно из машины было слышно новинку этого года – «Плакала» группы KAZKA.

Зарубежные журналисты, приехавшие освещать «русский Донбасс», перемещаются под конвоем и с переводчиком

Что касается звучания иностранных языков, то самих иностранцев в оккупированном Донецке сейчас крайне мало. Зачастую это зарубежные журналисты, приехавшие освещать «русский Донбасс». Как правило, они перемещаются под конвоем и с переводчиком. То ли дело раньше, когда в медицинском университете учились иностранцы из Африки, Индии, Китая… И конечно, же пик визита иностранцев был во время футбольного Евро-2012.

В настоящее время зарубежный язык ещё можно услышать в донецком бюро переводов. Кстати, тут даже вывеска осталась: «областное». Тем не менее, в городе работают более полусотни языковых школ – образовательный центр для семьи «Европейская школа», центры иностранных языков «WorldCenter», «Kindermusik», «Гринвич», «Арпи», «Шервуд», Albion International и другие. Час обучения иностранному языку здесь стоит от 1300 руб (чуть более 540 грн).

Недавно мы прошлись по улицам города в поисках украинских вывесок и бордов, и вот что нашли:

Читайте більше: Донецк-2018 и его «украинский мир»

А потом сравнили это с тем, как город заполоняют «новорусские» слова и названия – таких и в таком количестве их здесь до войны не было…

Читайте більше: «Доярушки-матрёшки»: как Россия осваивает оккупированный Донецк ​

А иногда в оккупированном городе можно встретить и такое:

Возможности смело говорить на украинском в городе не хватает

​Возможности смело говорить на украинском в городе не хватает – тем, кто хочет это делать. Так или иначе, ощущаешь дискомфорт: лишний раз рисковать и привлекать косые взгляды в наполненном вооруженными людьми Донецке не хочется. Раньше на языковую свободу в этом рускоязычном городе особо не обращали внимания. Тепер – її бракує...

Читайте більше: Що сталося зі школами в ОРДЛО за чотири роки війни?

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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