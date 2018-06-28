(Друкуємо мовою оригіналу)

Вот уже четыре года часть Донбасса находится под контролем российских гибридных сил. Несмотря на это, в городах, неконтролируемых Украиной, осталось много украинского. Блогер специально для Радио Донбасс.Реалии прошелся по Донецку в поисках не «русского мира», а украинского.

В мирное время тут проходили мероприятия украинского значения и Донецкий Евромайдан

Памятник Тарасу Шевченко находится на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема, напротив здания бывшей облгосадминистрации. Монумент скультпотров Макара Вронского, Алексея Олейника и архитектора Виктора Шарапенко был создан в честь 300-летия Переяславской рады и установлен 63 года назад: это фигура поэта в полный рост, выполненная из бронзы, а на фризе изображены герои произведений Шевченко. Скульптура была изготовлена в Киеве и оттуда привезена в Донецк. Памятник создан в традициях советского монументального искусства 1950-х годов и похож на памятник Тарасу Шевченко в Харькове. В мирное время тут постоянно проходили мероприятия украинского значения, а в 2013-14-м – Донецкий Евромайдан. Сейчас тут также иногда собирают людей, но уже под другими флагами.

Памятник Ивану Франко расположен в Донецке в Ленинском районе, он был установлен в 1957 году в честь 100-летия писателя (правда, в некоторых источниках указывается дата установки 1961 год). Обелиск не уникальный, тиражированный, изготовлен на Донецком художественном комбинате, автор неизвестен: хмурый Франко в вышиванке с пышными усами – канонический образ из школьных учебников.

До середины мая 2016 года памятник стоял с «размозженным лицом»

С приходом в город «русского мира» бюст Франко в вышиванке долгое время не давал покоя местным «пророссийским». В 2014-м его обливали какой-то нестойкой краской, которая смывалась дождями. А в августе 2015-го действия вандалов были решительными, и до середины мая 2016 года памятник стоял с «размозженным лицом». После чего сотрудники КП «Ритуальная служба г. Донецка» отреставрировали пострадавший бюст и лицо Франко. К процессу был привлечен скульптор Виктор Шаповаленко. Восстановление памятника длилось почти три недели.

Главный символ украинского Донбасса – Пальма Мерцалова. Это творение украинского мастера-кузнеца Алексея Мерцалова, рабочего Юзовского металлургического завода. Он выковал ее в конце 19 века специально для Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде. «Пальма изготовлена из одного рельса, а ее ствол несет на себе 10 листков и заканчивается вверху венчиком. Высота подлинного художественного изделия составляет чуть больше 3,5 метра. Единственными инструментами, которые использовали кузнецы, были молот и зубило», – писал в начале века «Горнозаводской листок». Оригинал Пальмы Мерцалова хранится в музее Горного института в российском Санкт-Петербурге. Автором современных копий является донецкий кузнец Сергей Каспрук. Образ «Пальмы Мерцалова» считался символом возрождения Украины как промышленного государства, она присутствует и на гербе Донецка. Ее копии есть и в других городах.

Донецкий Центр славянской культуры реконструирован в 2012 году и расположен в Ленинском районе, на месте бывшего ДК «Металлургов» и на территории парка славянской культуры и письменности. В мирное время в учреждении было 19 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимались около 900 человек. Работала даже библиотека с 100-тысячным литературным фондом. В настоящее время в этом центре выступают российские артисты, а также проводят игры КВН.

Более 60 спортсменов стали мастерами спорта международного класса, 80 – победителями и призерами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр

Напротив Центра расположено Высшее училище олимпийского резерва им. Сергея Бубки. Более 60 здешних спортсменов стали мастерами спорта международного класса, 80 становились победителями и призерами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. С приходом же новой незаконной «власти» на спортивном учреждении висит табличка с надписью «республиканское». В сентябре 2015-го донецкое училище олимпийского резерва переехало в подконтрольный Украине Артемовск (ныне – Бахмут). Но большинство учащихся атлетов осталось здесь, как осталась в оккупированном Донецке и вся спортивная база учебного заведения. Сегодня на базе донецкого училища олимпийского резерва проводят соревнования по баскетболу, боксу, гимнастике и другим видам спорта.

Осталось в городе и напоминание о футбольном Евро-2012

По улице Артема, возле Студгродка, осталось в городе и напоминание о футбольном Евро-2012 – стенды с красивейшими видами города. Тогда символами города были уголь и роза (Донецк – один из самых зеленых индустриальных центров), а слоганом – «Сила и красота». Шахтерская столица символизировала на тот период единение противоположностей. Графически это вылилось в изображение черного ромба, олицетворяющего уголь, и алого круга, обозначающего розу.

Вероятней всего, группировкам не дает покоя оставшаяся украинская письменность. Но как же она радует глаз некоторых горожан, которые с ностальгией вспоминают то прекрасное, цветущее, мирное время

В сегодняшнем Донецке еще можно встретить немалое количество вывесок и надписей на украинском: на магазинах, финансовых учреждениях и других зданиях. Остались в оккупированном городе и таблички с наименованиями улиц, а также дорожные указатели на государственном языке. Однако с каждым годом таких табличек становится все меньше. Вероятней всего, местным пророссийским группировкам все не дает покоя оставшаяся украинская письменность на улицах. Но как же она радует глаз некоторых горожан, которые с ностальгией вспоминают то прекрасное, цветущее, мирное время… и которого сейчас так не хватает.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)