Верховна Рада розгляне мовні законопроекти у перший тиждень жовтня – Парубій

Під час найближчого пленарного тижня (1-5 жовтня) депутати можуть ухвалити мовний закон у першому читанні. Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій телеканалу «Рада».

«На наступний (пленарний – ред.) тиждень я планую поставити на розгляд в блоці питань культури закони про українську мову. Їх є чотири, один ще, зареєстрований, розглядається в комітеті. Я впевнений, що після того, як Конституційний суд визнав неконституційним ухвалення «закону Колесніченка-Ківалова», зараз в нас є вакуум, який треба заповнити. І наступного тижня я буду пропонувати, щоб ми розглянути усі законопроекти, вибрали один з них – і на його основі підготували до другого читання і ухвалили базовий, фундаментальний закон про мову в Україні», – сказав Парубій.

На початку вересня цього року голова Верховної Ради України заявив, що для парламенту важливо цієї осені розглянути, серед іншого, закон про мову.

28 лютого Конституційний суд України визнав закон «про засади державної мовної політики», так званий «закон Колесніченка-Ківалова», неконституційним.

Повідомляється, що рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Наразі в Україні немає чинного закону про державну мову.

7 червня 2017 року депутати на засіданні комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України підтримали три законопроекти, що стосуються державної мови, а також четвертий законопроект, який напрацював комітет разом з громадськістю, взявши за основу проект №5670.

На початку 2018 року представники громадськості закликали уряд публічно підтримати законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №5670-д та звернулись до Верховної Ради України з закликом ухвалити його в першому читанні.

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