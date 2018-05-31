Президент України Петро Порошенко підписав указ про «десятиліття української мови», інформує прес-служба Адміністрації президента України.

«До мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком української мови. Я відмовив. Тому, що за один рік ти мову не захистиш. Але я прийняв рішення і підписую указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови і робимо все можливе для того, щоби мову захистити. Бо головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова», – сказав Порошенко під час візиту до Івано-Франківської області.

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В АП зазначили, що указ передбачає затвердження цільової програми на 2018 – 2028 роки, «спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури».

Водночас Порошенко запевнив, що дбатиме про збереження прав національних меншин України.