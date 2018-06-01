В Україні запровадять іспит з української для охочих отримати громадянство – указ

В Україні має бути запроваджений сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про набуття громадянства України. Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка про заходи щодо зміцнення державного статусу української мови, оприлюдненому на сайті голови держави.

Читайте також: «Українська – це круто»: як українці популяризують свою мову

У документі президент, зокрема, зобов’язує Кабінет міністрів розробити у двомісячний термін з урахуванням пропозицій експертної групи і затвердити державну цільову програму на 2018 – 2028 роки щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. Ця програма має передбачати впровадження відповідного іспиту.

Відповідно до указу, десятирічна державна програма передбачатиме також:

зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту і розвитку;

гарантію дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади й органів місцевого самоврядування вимог закону щодо обов'язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків, недопущення її дискримінації;

розвиток національної словникової бази і забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробці дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови;

забезпечення підтримки й популяризації української мови за кордоном;

підтримки інновацій, нових знань і розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до найкращих творів європейської та світової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу.

Відповідний указ Порошенко підписав 31 травня.