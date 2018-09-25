(Друкуємо мовою оригіналу)

В крымском Армянске подконтрольные Кремлю власти отменили режим чрезвычайной ситуации. Его объявили 14 сентября из-за токсичного ветра, который двигался на город со стороны завода «Крымский титан». После 20 дней эвакуации дети снова пойдут в школы. Почему российские власти Крыма три недели молчали об опасности для здоровья жителей Армянска? Что там произошло? И почему ситуация с экологией на аннексированном Россией полуострове становится хуже? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил руководитель проекта «Крым. Реалии» Владимир Притула.

– Что нового в Армянске? Что стало известно, как развиваются события?

– Дети вернулись еще до того, как официально был снят чрезвычайный режим.

Важно отметить, что ситуацию в Армянске сравнивают с Чернобылем. По последствиям вреда, ужаса Чернобыль с Армянском мы не можем сравнивать, не тот масштаб. Но мы можем сравнивать по тому вранью, отсутствию информации в далеком 1986 году и сейчас. Фактически, повторилось то же самое, когда власти врали, увиливали, делали все для того, чтобы сначала скрыть масштабы, последствия аварии, а потом судорожно придумывали отвлекающие истории, чтобы ввести людей в заблуждение.

– По информации, которая поступает с аннексированного полуострова, насколько там стало безопаснее сейчас после пика, который был в начале сентября?

Много жалоб, люди чувствуют запах, наблюдаются последствия. И мы не знаем на самом деле, как долго будут проявляться эти последствия

​– По информации, которую мы получаем от жителей севера Крыма, погода изменилась, воздух стал свежее, но много жалоб, что люди чувствуют запах, наблюдаются последствия. Кроме того, мы не знаем на самом деле, как долго будут проявляться эти последствия выбросов. Неизвестно достоверно, в чем причина, когда были первые выбросы, какие именно выбросы.

Мы приблизительно говорим, что стало известно об этом в ночь на 24 августа, люди почувствовали и начали об этом говорить. Известно, что в последствии было несколько инцидентов. Также продолжались химические реакции из-за того, что некачественно проводилась дезактивация этого химического отстойника. Я думаю, и местные власти в полной мере не знают и не осознают, что действительно произошло.

Крым действительно оккупирован, это серая зона, где не действуют украинские законы и не начали действовать российские законы. Поэтому разобраться в том, что же произошло, почему и какие будут последствия, какие сейчас последствия, боюсь, мы в ближайшее время не сможем.

​– Какие основные версии того, что происходило? И к какой версии вы склоняетесь?

– Версий очень много. Та, которую официально продвигает российская сторона, что эти накопители химических отходов заводов, расположенных в регионе в Армянске, пересохли. Потому что происходило интенсивное испарение. Опять же обвиняют Украину, потому что она якобы перекрыла поставку днепровской воды и это спровоцировало выбросы в атмосферу во время температурных перепадов. Поэтому люди чувствовали неприятный запах и жжение во рту, в горле, в легких.

Есть версия украинских военных, что эти накопители были повреждены во время военных учений российской стороной.

Все версии, которые выдвигаются, непрофессиональные и они не находят комплексного подтверждения произошедшего

Сейчас руководство завода вбрасывает, что якобы была нарушена дамба между Сивашом и накопителями с украинской стороны. Но если вода могла поступить из Сиваша, то это в принципе должно было нормализовать ситуацию.

Все версии, которые выдвигаются, непрофессиональные и они не находят комплексного подтверждения произошедшего. И власти, и руководство химических заводов скрывают информацию от населения, и пользуются тем, что никто не может потребовать качественных расследований. Здесь все упирается в ложь, которую распространяет крымское нынешнее руководство.

– Владимир, вы отметили, что научных трактовок того, что там происходит – нет. Единственное исключение, в эфире «Радио Спутник» в Крыму профессор Крымского федерального университета Алексей Гусев сказал крымчанам: «Введение соответствующего режима безусловно правильный шаг. Может быть его стоило ввести раньше, потому что мы не первый день говорим об этом. Если эти газы уже попали в атмосферу, то действенных методов, чтобы эффективно и в максимально короткие сроки уменьшить концентрацию, у нас нет. Мы больше надеемся на природное очищение, на розу ветров и осадки». То есть, можно сказать, что скорее всего ветер тоже перестал дуть на Армянск и поэтому туда вернули людей?

– С этим может быть связано. Но если бы это было просто интенсивное испарение из накопителей, то оно бы продолжалось и сейчас. В Крыму ожидается похолодание, снижение температуры только сейчас. До сих пор в Армянке держалась жаркая погода и эти испарения должны были продолжаться.

Если мы говорим об испарении, то это не выбросы, это естественный процесс. А здесь, допускаю, были какие-то разовые выбросы

Ветер может поменяться в любом момент, а накопитель остается, дезактивация фактически не проводилась. По информации с материковой Украины, что украинские пограничники, которые стояли близко к накопителю, в десятках метров, не получили вредного воздействия. В то же время, были госпитализированы несколько десятков пограничников, которые находились в Чаплинке и в Каланчаке. Это несколько километров от накопителя. Это тоже вызывает вопросы, накопитель ли виноват? И были это действительно выбросы?

Если мы говорим об испарении, то это не выбросы, это естественный процесс. А здесь были какие-то разовые выбросы, допускаю. Тем более, о выбросах говорят российские СМИ и российские власти.

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– В ОРДЛО огромное количество заводов, фабрик, концентрация их на площадь территории больше. И в отличие от Крыма, они зачастую бесхозные, неизвестно, что там происходит. И первая такая экологическая чрезвычайная ситуация из двух территорий, которые контролирует Россия, случилась в Крыму. Видите в этом какой-то символизм? Даже в Крыму, куда Россия закачивает колоссальные ресурсы, не смогла предупредить такую трагедию.

– С Донбасса мы еще меньше имеем возможность получать информации, чем из Крыма. Люди иногда просто боятся сообщать, что происходит вокруг, потому что сильно запуганы. Мы можем получать только отрывочную информацию из оккупированных регионов Донбасса. В Крыму, когда это касалось репрессий, притеснений экономического плана, люди были запуганы, но кого-то это касалось меньше, они принимали эти правила. Если тихо сидеть, то можно как-то перебиться.

Но когда это начало касаться безопасности и здоровья каждого человека, люди начали паниковать и сообщать об этом, начала доходить информация. И ее смогли получить журналисты за пределами Крыма, смогли ее распространять. Я боюсь, для Донбасса эта ситуация гораздо печальнее.

– Экология – одна из протестных точек. Недавно вышел экологический российский рейтинг и Крым оказался на 72-й позиции из 85. Как вы это объясните? Почему там ухудшается экология?

Экологический контроль, который худо-бедно существовал до 2014 года, с захватом Крыма был уничтожен

​– Оснований для протестов у крымчан все больше и больше. С одной стороны, усиливается идеологическая обработка крымчан, усиливается давление со стороны силовиков.

С другой стороны, этот экологический контроль, который худо-бедно существовал до 2014 года, с захватом Крыма был уничтожен.

– А зачем?

– Система управления была дезорганизована, она полностью сменилась. И экологические проблемы не были в приоритете крымской и российской властей. Важной была идеологическая обработка, важно было сразу силовикам взять под контроль весь Крым, важно было вкачать деньги, которые Россия могла выделить, а они колоссальные.

А экология была в последнюю очередь. Сейчас это дает последствия. Тем более, пользуясь этой политической ситуацией, думаю, собственники многих предприятий, производств, усилили эксплуатацию и людей, и технических средств, без вкладывания денег в экологические программы, понимая, что в любой момент это могут отнять.

– Как Россия будет решать вопрос поставок пресной воды в Крым?

– Будет усиливаться давление на украинскую сторону, все понимают, что без днепровской воды Крым сильно изменится. Технологически воду россияне не смогут поставлять, они это уже поняли. Поэтому будет давление на международном уровне, экономическое, через Азов, другими способами, чтобы украинская сторона согласилась на возвращение днепровской воды.

Это будет политическое давление изнутри страны, это будет игра с различными политическими группами, которые на фоне выборов будут пытаться заручиться поддержкой Москвы. С другой стороны, Москва будет использовать эти политические силы для того, чтобы привести к власти в Украине лояльное правительство, которое может пойти на уступки: минимум – подать воду, а максимум – признать оккупацию Крыма.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)