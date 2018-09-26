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12 театров из разных уголков Украины, три локации и неделя спектаклей – в Северодонецке проходит всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвітОгляд». Это первый профессиональный театральный фестиваль, организованный Луганским украинским музыкально-драматическим театром с начала конфликта на востоке Украины.

Николаевский академический театр драмы и музыкальной комедии первым из гостей фестиваля выступил на сцене в Северодонецке. Николаевцы впервые посещают регион после начала вооруженного конфликта, говорит директор театра Николай Берсон. По его словам, когда предложили приехать, они согласились без раздумий. И привезли одну из сильнейших своих работ.

(Фрагмент спектакля «Хозяин» в исполнении Николаевского театра)

Сюда мы привезли одну из последних наших значительных работ

«Сюда мы привезли одну из последних наших значительных, будем откровенно говорить, работ. Эта работа – «Хозяин» Карпенко-Карого получила 4 номинации на международном фестивале. Это и сценография, и режиссура, и лучшая мужская роль», – говорит Николай Берсон.

«СвітОгляд» – первый профессиональный театральный фестиваль, организованный Луганским украинским музыкально-драматическим театром после эвакуации в Северодонецк, говорит директор театра Сергей Дорофеев. В этом году он посвящен украинской классике.

Это красивое действо, которое проходит в настоящем лесу. И зритель в лесу, и актеры

Однако будет и несколько современных спектаклей, а также нестандартных постановок. Например, Сумской театр имени Щепкина покажет спектакль «Шинель». Его особенность в том, что в спектакле совсем нет слов. А содержание зрители смогут понять благодаря пластике актеров. А Херсонский областной театр показывал «Лесную песню» не на сцене театра, а в лесу на окраине Северодонецка.

«Это уличное представление. Это красивое действо, которое проходит в настоящем лесу. И зритель в лесу, и актеры. Они там используют настоящий костер. То есть это такой красивый и поэтический спектакль по Лесе Украинке», – рассказал Сергей Дорофеев.

Программа фестиваля очень солидная – Максименко

Посмотреть спектакли приехали некоторые украинские театроведы. Среди них – доцент факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Івана Франко Светлана Максименко. По ее словам, ей интересна была постановка Луганского театра, так как большинство спектаклей других театров она уже видела.

Очень мощные фигуры здесь присутствуют

«Хочу сказать, что программа очень и очень солидная. Большинство спектаклей мы уже видели. Серьезная конкуренция. И если в дальнейшем фестиваль будет иметь большие денежные премии, то страшные копья будут ломаться. Потому, что действительно очень удачно подобран репертуар. Очень мощные фигуры здесь присутствуют», – рассказала Светлана Максименко.

Всего на фестивале выступит 12 театров из Николаева, Чернигова, Киева, Сум, Херсона, Львова и Мариуполя.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)