Учасники «Ночі на Банковій» приїхали до об’єкту МВС «Фортеця» (трансляція)

Частина учасників акції «Ніч на Банковій» приїхала до об’єкту «Фортеця», де, як раніше з’ясувала програма розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»), проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Протестувальники, серед яких активісти Автомайдану та члени організації «С14», нанесли на паркан навколо будівлі заклики розслідувати напади на активістів та облили його червоною речовиною, схожою на кров.

Діям активістів ніхто не перешкоджав, але й на дзвінок у вхідні двері об’єкту МВС не зреагували.

Учасники акції, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вимагають від Авакова звіту щодо того, як рухаються справи щодо замахів на громадських активістів.

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«Якщо влада дійсно хоче зупинити це, треба виходити на самий верх – хто це замовляє, тому що напади будуть продовжуватись. На всіх не вистачить охорони, але й терпіти ми цього не будемо. Якщо влада закриє на це очі – що нам тепер, полювати на «ватників»? Вони вбивають нас – нам треба вбивати їх, щоб бодай баланс зберігся? Ну це ненормальна ситуація», – заявив журналістам керівник організації «С14» Євген Карась.

Він висловив думку, що міністр внутрішніх срав мусить вдатися до кадрових змін у керівництві поліції в південно-східних регіонах України.

Наостанок протестувальники запалили фаєри, повторюючи питання «Хто замовив Катю Гандзюк?» та гасла «Аваков не мовчи!», «Мовчання вбиває!», «(Генеральний прокурор Юрій – ред.) Луценко, чекай гостей».

Організатори акції «Мовчання вбиває» раніше анонсували, що пікетування та протест в інших формах 27 вересня відбудуться в більш як 10 містах України.

Планується, що пікет «Ніч на Банковій» триватиме до 3:00 28 вересня.

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Крім Києва, де активісти прийшли до Адміністрації президента, аналогічні заходи заплановані водночас у Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Чернігові, Вінниці, Ужгороді, Кропивницькому, Сєверодонецьку та Івано-Франківську.

Уже в ці хвилини триває виїзд активістів із Одеси до Києва, де анонсують «Ніч на Банковій». Ця частина дій триває з 10-ї ранку і завершиться в Києві близько 3:00 28 вересня.

Серед головних вимог мітингувальників – відставка керівництва Національної поліції та прокуратури.